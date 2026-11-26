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गोरखपुर में 43.95 लाख रुपए के साथ 2 युवक गिरफ्तार, इनकम टैक्स कर रही जांच

43.95 लाख रुपए के साथ 2 युवक गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: राजघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो युवकों को 43 लाख 95 हजार 600 रुपए के साथ बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया. दोनों पैसों से भरे बैग को अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे थे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली, तो अंदर से निकली नोटों की गड्डियां देख कर सबकी आंखे चौंधिया गई.

थानाध्यक्ष राजघाट गौरव वर्मा के अनुसार, टीपीनगर चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ 25 और 26 नवंबर की देर रात गश्त पर थे. इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों के बीच बैग रखने को लेकर झगड़ा हो रहा है.