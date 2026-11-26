गोरखपुर में 43.95 लाख रुपए के साथ 2 युवक गिरफ्तार, इनकम टैक्स कर रही जांच
युवक पैसे से भरे बैग को पास रखने के लिए लड़ रहे थे, तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:15 PM IST
गोरखपुर: राजघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो युवकों को 43 लाख 95 हजार 600 रुपए के साथ बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया. दोनों पैसों से भरे बैग को अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे थे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली, तो अंदर से निकली नोटों की गड्डियां देख कर सबकी आंखे चौंधिया गई.
थानाध्यक्ष राजघाट गौरव वर्मा के अनुसार, टीपीनगर चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ 25 और 26 नवंबर की देर रात गश्त पर थे. इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों के बीच बैग रखने को लेकर झगड़ा हो रहा है.
संदेह होने पर पुलिस ने दोनों के बैगों की तलाशी ली, इस दौरान विकास पाण्डेय, जो रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के विवेक पुरम तारामण्डल का रहने वाला है, उसके बैग से 26 लाख 14 हजार 700 रुपये मिले, वहीं दुर्विजय यादव निवासी टिकरिया नाथ सिंह थाना हरपुर बुदहट के बैग से 17 लाख 80 हजार 900 रुपये बरामद हुए. कुल मिलाकर दोनों के पास से 43 लाख 95 हजार 600 रुपये बरामद किए गए हैं.
पुलिस ने जब इस भारी-भरकम रकम को लेकर पूछताछ की, तो दोनों आरोपी पैसों के स्रोत को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. थानाध्यक्ष राजघाट गौरव वर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी और साथ ही संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
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