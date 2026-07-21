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साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट देने वाले दो गिरफ्तार, चाय की थड़ी और कैफे पर बैठकर युवाओं के बैंक खाते लेते थे आरोपी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( सोर्स- जयपुर पुलिस. )

जयपुर : राजधानी जयपुर की शिप्रा पथ थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों को म्यूल अकाउंट सप्लाई करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर अलग-अलग राज्यों से करीब 13 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें करीब 17 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है. आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल जब्त किए गए हैं. उनसे जुड़े बैंक खातों में पांच लाख रुपए की रकम फ्रीज करवाई गई है. दोनों युवक जयपुर के पॉश इलाकों में चाय की थड़ियों और कैफे पर बैठकर स्कूल-कॉलेज और कोचिंग स्टूडेंट्स को लालच देकर कमीशन के आधार पर उनके बैंक खाते किराए पर लेते और उन खातों में साइबर अपराध की रकम जमा करवाकर एटीएम से नकद निकाल लेते. इस गिरोह से जुड़े बाकि लोगों की तलाश जारी है. गिरोह के बाकी लोगों की पहचान के प्रयास : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया, शिप्रा पथ थानाधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने शांति नगर, दुर्गापुरा निवासी 19 वर्षीय अरिहंत जैन और वरुण पथ निवासी 20 वर्षीय युवराज सिंह उर्फ युवी को गिरफ्तार किया है. इस टीम ने साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक खातों का रिकॉर्ड जुटाया. इस रिकॉर्ड के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ की. इनके खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है. साइबर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े बाकि लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. पढे़ं. बूंदी पुलिस ने 20 म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार किया, करोड़ों की ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क पर कसा शिकंजा