साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट देने वाले दो गिरफ्तार, चाय की थड़ी और कैफे पर बैठकर युवाओं के बैंक खाते लेते थे आरोपी

साइबर ठगों को म्यूल अकाउंट देने वाले दो गिरफ्तार, चाय की थड़ी और कैफे पर बैठकर युवाओं के बैंक खाते लेते थे आरोपी
साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों से 13 शिकायतें दर्ज.
Published : July 21, 2026 at 4:00 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर की शिप्रा पथ थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों को म्यूल अकाउंट सप्लाई करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर अलग-अलग राज्यों से करीब 13 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें करीब 17 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई है. आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल जब्त किए गए हैं. उनसे जुड़े बैंक खातों में पांच लाख रुपए की रकम फ्रीज करवाई गई है. दोनों युवक जयपुर के पॉश इलाकों में चाय की थड़ियों और कैफे पर बैठकर स्कूल-कॉलेज और कोचिंग स्टूडेंट्स को लालच देकर कमीशन के आधार पर उनके बैंक खाते किराए पर लेते और उन खातों में साइबर अपराध की रकम जमा करवाकर एटीएम से नकद निकाल लेते. इस गिरोह से जुड़े बाकि लोगों की तलाश जारी है.
गिरोह के बाकी लोगों की पहचान के प्रयास : जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया, शिप्रा पथ थानाधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने शांति नगर, दुर्गापुरा निवासी 19 वर्षीय अरिहंत जैन और वरुण पथ निवासी 20 वर्षीय युवराज सिंह उर्फ युवी को गिरफ्तार किया है. इस टीम ने साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल बैंक खातों का रिकॉर्ड जुटाया. इस रिकॉर्ड के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ की. इनके खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी है. साइबर ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े बाकि लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
पढे़ं. बूंदी पुलिस ने 20 म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार किया, करोड़ों की ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क पर कसा शिकंजा
बचने के लिए अलग-अलग खातों में भेजते रकम : दोनों आरोपी जयपुर के पॉश इलाकों में चाय की थड़ियों और कैफे में बैठकर स्कूल-कॉलेज व कोचिंग स्टूडेंट्स को फंसाते थे. उन्हें लालच देकर उनके बैंक खाते किराए पर लेते और इन बैंक खातों को साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने के काम में लेते. साइबर क्राइम पोर्टल 1930 पर दर्ज होने वाली शिकायतों में रकम को फ्रीज होने से बचाने के लिए ये अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाते थे. बैंक खातों में जमा रकम को एटीएम से निकलकर साइबर अपराधियों तक पहुंचाते और अपना कमीशन रख लेते.
अपना अकाउंट बेचने पर होगा एक्शन : उनका कहना है कि आमतौर पर दो तरह से साइबर ठग लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं. कई बार अकाउंट होल्डर को पता भी नहीं होता कि उसका बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम को ट्रांसफर करने में किया जा रहा है. ऐसी पारिस्थिति में अकाउंट होल्डर आरोपी नहीं बनता, लेकिन कई बार लोग जानबूझकर लालच में अपना बैंक अकाउंट साइबर ठगों को सौंप देते हैं. बदले में उन्हें एकमुश्त या हर महीने निश्चित रकम मिलती है. उनका कहना है कि अपना अकाउंट साइबर ठगों को बेचने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन होता है.