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श्मशान में तांत्रिक क्रिया का शक, गिरफ्तार युवक बोले- शराब चढ़ाने गए थे

दोनों युवकों का कहना है कि श्मशान के नजदीक भैरुजी का स्थान है, वह वहां पर पूजा करने के लिए गए थे.

श्मशान में तांत्रिक क्रिया का शक
श्मशान में तांत्रिक क्रिया का शक (Kota Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 11:53 AM IST

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कोटा : शहर से सटे हुए धाकड़ खेड़ी गांव में मुक्तिधाम में रविवार रात को कथित तौर पर तांत्रिक क्रिया करने का मामला सामने आया है. दो लोगों को पुलिस ने मौके से ही हिरासत में लिया फिर शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. घटनाक्रम के संबंध में पुलिस को ग्रामीणों के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद देर रात को पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की.

पूरे मामले में उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में धाकड़ खेड़ी निवासी निशांत प्रजापति और जीतू सुमन शामिल हैं. दोनों को देर रात मौके से हिरासत में ले लिया था. इन्हें शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है. दोनों युवकों का कहना है कि श्मशान के नजदीक भैरुजी का स्थान है, वह वहां पर पूजा करने के लिए पहुंचे थे. वे स्थान पर ही जाजम पर बैठकर देवी-देवताओं की पूजा कर रहे थे. उनका परिवार लंबे समय से इस जगह पर जाता रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने तांत्रिक क्रियाएं होने की बात कही है. पुलिस को मौके से शराब की बोतल भी मिली है. इसके अलावा इन्होंने कालीन बिछा रखा था, जिस पर यह कुछ धार्मिक क्रिया जैसा कुछ कर रहे थे.

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मुक्तिधाम में लंबे समय से चोरियां : दूसरी तरफ कोटा शहर के अलग-अलग मुक्तिधाम में लंबे समय से चोरियां हो रही हैं. इनमें मृत लोगों के अंतिम संस्कार के बाद राख में से उनकी अस्थियों को भी चुरा कर ले जाया जा रहा है. कोटा शहर के छावनी, कुन्हाड़ी, नयापुरा व सुभाष नगर सहित अन्य कई मुक्तिधाम में इस तरह की चोरियां हो चुकी हैं. यह भी शक जताया जा रहा है कि तांत्रिक क्रियाओं में इनका उपयोग किया जा रहा है, जबकि मृतक के परिजन फूल चुनने की रस्म के लिए जब मुक्ति धाम पहुंचते हैं तो उन्हें अस्थियां नहीं मिलती है. अस्थि चोर भी पकड़ में नहीं आते हैं. इसी कारण ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत की थी.

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TANTRIC RITUALS IN CREMATORIUM
YOUTHS PERFORMING TANTRIC RITUALS
श्मशान में तांत्रिक क्रिया का शक
YOUTHS ARRESTED FOR TANTRIC RITUAL

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