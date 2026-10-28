2 युवकों का अपहरण कर किया अमानवीय कृत्य, 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम संबंध का शक बनी वजह
पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ के बाद काकरादरा के जंगलों में दबिश देकर दोनों पीड़ितों को छुड़वाया.
Published : October 28, 2026 at 5:25 PM IST
डूंगरपुर : जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर से दो युवकों के अपहरण और उनके साथ अमानवीय कृत्य करने के मामले में डूंगरपुर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में वारदात का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने काकरादरा के जंगलों से दोनों पीड़ितों को गंभीर घायल हालत में छुड़वाया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
कोतवाली थाने के सीआई हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि शहर के भावसारवाडा पीड़ित के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि सोमवार रात के समय उसके बेटे के पांव में चोट लगने के कारण वह पड़ोसी के साथ डूंगरपुर जिला अस्पताल पट्टी कराने गए थे. रात करीब 10 बजे अस्पताल से सूचना मिली कि 2-3 लोग उनके पुत्र और पड़ोसी के साथ मारपीट कर उन्हें कार में डालकर अपहरण कर ले गए. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी हिमांशु सिंह के नेतृत्व में पूरे जिले में नाकाबंदी कराई गई.
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कोतवाली थाने की टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीक और पारंपरिक पुलिसिंग की मदद से करीब 15 जगहों के रास्तों की जांच की. संदिग्धों से पूछताछ के बाद पुलिस ने काकरादरा के जंगलों में दबिश देकर दोनों पीड़ितों को छुड़वाया. वहीं पुलिस ने मौके से वागदरी निवासी अर्जुन डामोर मीणा और भण्डारीया निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया है. अन्य दो आरोपी मौके से फरार हो गए. जब आरोपी गिरफ्त में आए, तब वे पीड़ितों को नग्न अवस्था में राजस्थानी गानों पर डांस करवा रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे. पीड़ितों का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.
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अफेयर का शक और अमानवीय प्रताड़ना : थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों को एक महिला के साथ पीड़ित का अफेयर का शक था. इसी बात को लेकर रंजिश रखते हुए आरोपियों ने जिला अस्पताल के बाहर से दोनों पीड़ितों का अपहरण किया. उन्हें काकरादरा के जंगलों में ले गए. वहां दोनों के कपड़े उतरवा दिए और अमानवीय कृत्य किया. आरोपियों ने उनका वीडियो भी बनाया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को भी जब्त कर लिया है. वही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
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