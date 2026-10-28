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2 युवकों का अपहरण कर किया अमानवीय कृत्य, 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम संबंध का शक बनी वजह

डूंगरपुर कोतवाली पुलिस थाना ( ETV Bharat File Photo )

डूंगरपुर : जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर से दो युवकों के अपहरण और उनके साथ अमानवीय कृत्य करने के मामले में डूंगरपुर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में वारदात का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने काकरादरा के जंगलों से दोनों पीड़ितों को गंभीर घायल हालत में छुड़वाया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.