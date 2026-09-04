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बिहार में खूनी खेल, दो युवकों को चाकूओं से ताबड़तोड़ हमलाकर उतारा मौत के घाट

बिहार में लगातार हत्या की घटना घट रही है. एक बार फिर से कुछ ऐसा ही नजारा खगड़िया में देखने को मिला. रिपोर्ट- अमन पाठक.

KHAGARIA
गौरव कुमार और अंकुर कुमार की फाइल फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2026 at 1:29 PM IST

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खगड़िया : बिहार के खगड़िया में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. दो युवकों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है. भरतखंड थाना क्षेत्र के खजरैठा नयाटोला में यह घटना घटी है. आपसी विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं.

मृतकों की पहचान खजरैठा निवासी के गौरव कुमार (23 वर्ष, पिता- विनोद चौधरी) पुत्र और अंकुर कुमार (22 वर्ष, पिता- पप्पू चौधरी) के रूप में हुई है. मौत की खबर मिलते ही गांव में तनाव का माहौल बन गया. स्थिति को देखते हुए पुलिस लगातार इलाके में निगरानी कर रही है और गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

विवाद के बाद अचानक शुरू हुई चाकूबाजी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खजरैठा नयाटोला में किसी बात को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद शुरू हुआ था. देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और मामला मारपीट के बाद चाकूबाजी तक पहुंच गया. इसी दौरान गौरव कुमार और अंकुर कुमार पर चाकू से हमला कर दिया गया. हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और खून से लथपथ होकर मौके पर गिर पड़े.

बेगूसराय ले जाने के दौरान दोनों ने तोड़ा दम

आनन-फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परबत्ता ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया. नाजुक स्थिति देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर कर दिया. परिजनों के अनुसार, अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया.

मुख्य आरोपी समेत तीन हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही भरतखंड थानाध्यक्ष सावित्री कुमारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी युवक सुमेश कुमार समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी. चाकूबाजी में कौन-कौन लोग शामिल थे और घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था. पुलिस घटनास्थल से जुड़े लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटा रही है.

''मामले में तीन लोगों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस विवाद के मूल कारणों का पता लगाने के साथ-साथ घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की ओर से गांव में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है.''- सावित्री कुमारी, भरतखंड थानाध्यक्ष

दो दिनों में चाकूबाजी की दूसरी बड़ी वारदात

महज दो दिन पहले अलौली थाना क्षेत्र में भी चाकू गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी. वहां बहन से मारपीट का विरोध करने और बीच-बचाव करने पहुंचे सौरभ कुमार पर हमला किया गया था. उस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रणवीर सदा समेत दो महिलाओं को हिरासत में लिया था.

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