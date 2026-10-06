बिहार में 'मेड इन पाकिस्तान' चादरें बेचते दिखे दो संदिग्ध युवक, पुलिस को सूचना मिलते ही फरार
रघुनाथपुर में सामने आया मामला, सस्ते दाम पर महंगी चादरें बेचने का दावा. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 6, 2026 at 8:21 PM IST
मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी शहर के रघुनाथपुर इलाके में दो संदिग्ध युवकों द्वारा कथित तौर पर 'मेड इन पाकिस्तान' लिखी चादरें बेचने का मामला सामने आया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. जानकारी के अनुसार, मंगलवार को रघुनाथपुर इलाके में दो युवक चादर बेच रहे थे.
युवकों की गतिविधियों पर हुआ संदेह
बताया जा रहा है कि दोनों युवक महंगी चादरें बेहद कम कीमत पर बेच रहे थे. एक से दो सौ रुपये में चादर मिलने की बात सुनकर कई स्थानीय लोगों ने उनसे चादरें खरीद भी लीं. इसी दौरान कुछ लोगों को दोनों युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों युवक मोतिहारी के रहने वाले नहीं लग रहे थे.
'Made in Pakistan' लिखा हुआ था
चादर खरीदने के बाद जब एक युवक ने उसे बारीकी से देखा तो उस पर 'Made in Pakistan' लिखा हुआ दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि कुछ अन्य चादरों पर भी 'Made in Pakistan' लिखे होने के निशान दिखाई दिए, हालांकि उन पर लिखावट को मिटाने या छिपाने की कोशिश किए जाने का दावा किया गया है. इसके बाद स्थानीय लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी.
जब तक पुलिस आती, फरार हो गए
स्थानीय लोगों के अनुसार, पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद दोनों युवकों को मौके पर रोककर रखने की बात कही गई थी. लेकिन इसी बीच दोनों युवक अचानक वहां से गायब हो गए. उनके अचानक चले जाने के बाद इलाके में चर्चा और संदेह और बढ़ गया.
चादर को जब्त किया गया
सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह चादर खरीदी थी, उसने चादर पर 'Made in Pakistan' लिखा देखा. इसके बाद उसने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चादर को जब्त कर लिया.
''बताया जा रहा है कि यह चादर किसी दुकान में खुले बाजार में नहीं बेची गई थी, बल्कि एक फेरी वाले से खरीदी गई थी. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फेरी वाला कौन था, चादर उसके पास कहां से आई और वह इसे कहां से लेकर आया था. फिलहाल पुलिस ने चादर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि चादर वास्तव में पाकिस्तान से आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है.''- दिलीप कुमार, सदर डीएसपी
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चादरों पर वास्तव में 'Made in Pakistan' लिखा था, तो ये चादरें मोतिहारी तक कैसे पहुंचीं? इन्हें बेचने वाले दोनों युवक कौन थे? महंगी चादरें बेहद कम कीमत पर क्यों बेची जा रही थीं? और पुलिस की सूचना के बाद दोनों युवक अचानक मौके से कैसे निकल गए?
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