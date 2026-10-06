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बिहार में 'मेड इन पाकिस्तान' चादरें बेचते दिखे दो संदिग्ध युवक, पुलिस को सूचना मिलते ही फरार

रघुनाथपुर थाना ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी शहर के रघुनाथपुर इलाके में दो संदिग्ध युवकों द्वारा कथित तौर पर 'मेड इन पाकिस्तान' लिखी चादरें बेचने का मामला सामने आया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. जानकारी के अनुसार, मंगलवार को रघुनाथपुर इलाके में दो युवक चादर बेच रहे थे.

युवकों की गतिविधियों पर हुआ संदेह बताया जा रहा है कि दोनों युवक महंगी चादरें बेहद कम कीमत पर बेच रहे थे. एक से दो सौ रुपये में चादर मिलने की बात सुनकर कई स्थानीय लोगों ने उनसे चादरें खरीद भी लीं. इसी दौरान कुछ लोगों को दोनों युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों युवक मोतिहारी के रहने वाले नहीं लग रहे थे. 'Made in Pakistan' लिखा हुआ था चादर खरीदने के बाद जब एक युवक ने उसे बारीकी से देखा तो उस पर 'Made in Pakistan' लिखा हुआ दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि कुछ अन्य चादरों पर भी 'Made in Pakistan' लिखे होने के निशान दिखाई दिए, हालांकि उन पर लिखावट को मिटाने या छिपाने की कोशिश किए जाने का दावा किया गया है. इसके बाद स्थानीय लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी. जब तक पुलिस आती, फरार हो गए स्थानीय लोगों के अनुसार, पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद दोनों युवकों को मौके पर रोककर रखने की बात कही गई थी. लेकिन इसी बीच दोनों युवक अचानक वहां से गायब हो गए. उनके अचानक चले जाने के बाद इलाके में चर्चा और संदेह और बढ़ गया.