गढ़वा में तेज रफ्तार हाइवा का कहर, दो युवकों की दर्दनाक मौत
गढ़वा में हाइवा की चपेट में आने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद लोग सड़क पर उतर आए.
Published : November 23, 2025 at 1:53 PM IST
गढ़वा: जिले में रंका रमकंडा रोड के बरवाटांड के पास करीब सुबह 4 बजे आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों को तेज रफ्तार हाइवा ने टक्कर मार दी. जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मरने वालों में मानपुर टेढ़ा महुआ निवासी राजू और अनिल शामिल हैं.
स्थानीय लोगों ने हादसे के बारे में बताया कि दुर्घटना इतनी खौफनाक थी कि शव के अलग-अलग हिस्से सड़क पर बिखर गए थे. ओवरलोड हाइवा गिट्टी लेकर गढ़वा की ओर जा रहा था.
सेना में भर्ती के लिए सड़क पर दौड़ लगा रहे थे युवक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हाइवा क्रशर से गिट्टी लेकर गढ़वा की ओर जा रहा था और काफी तेज रफ्तार में था. उसी दौरान सड़क किनारे दौड़ रहे दोनों युवाओं को वाहन ने रौंद दिया. आर्मी की भर्ती के लिए युवक प्रतिदिन सुबह दौड़ लगाने निकलते थे और हाल ही में होने वाली सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे.
हादसे की सूचना मिलते ही रंका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवा को जब्त कर लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इसके साथ ही यह भी पता लगा रही है कि हाइवा ओवरलोड क्यों था और चालक कौन था?
वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि रंका रमकंडा रोड पर ओवरलोड वाहनों की तेज गति की वजह से हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन हादसों को रोकने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें- सरायकेला में सड़क हादसा, टोटो पर सवार तीन की मौत, एक की हालत गंभीर
रांची में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, आधा दर्जन घायल
पुणे में बड़ा हादसा, दो कंटेनर ट्रक के बीच फंसी कार, 7 लोगों की मौत