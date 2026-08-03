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सावन में जनम.. सावन में ही हादसा, जलबोझी के दौरान बागमती नदी में लापता हुए दो दोस्त

पू.चंपारण(मोतिहारी): बिहार के पू.चंपारण स्थित मोतिहारी के पताही प्रखंड स्थित देवापुर संगम घाट पर जलबोझी कार्यक्रम के दौरान हादसे की खबर सामने आई है. दरअसल यहां बागमती नदी में स्नान और जलबोझी के दौरान दो किशोर गहरे पानी में डूब गए. 'जलबोझी' सावन महीने की धार्मिक आस्था से जुड़ा कार्यक्रम है.

खोज में जुटी एनडीआरएफ: वहीं घटना के बाद घाट पर अफरातफरी मच गई और देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए. सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और एनडीआरएफ की टीम को खोज अभियान के लिए बुलाया गया.

धार्मिक अनुष्ठान के दौरान बागमती नदी में उतरे: घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पचपकड़ी थाना क्षेत्र के ललबेगिया गांव निवासी उमाशंकर यादव के 17 वर्षीय पुत्र कमलेश कुमार और रमेश यादव के 17 वर्षीय पुत्र रौशन कुमार जलबोझी के लिए देवापुर संगम घाट पहुंचे थे. दोनों किशोर धार्मिक अनुष्ठान के दौरान बागमती नदी में उतरे, लेकिन अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए.

गहरे सदमे में पूरा गांव: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण वे देखते ही देखते नदी में लापता हो गए. बताया जा रहा है कि कमलेश कुमार और रौशन कुमार का जन्म सावन महीने में एक ही दिन हुआ था और दोनों घनिष्ठ मित्र भी थे. इस दुखद संयोग ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है.

दोनों परिवारों में मचा कोहराम: घटना की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं हादसे के तुरंत बाद स्थानीय नाविकों और ग्रामीणों ने अपने स्तर पर नदी में दोनों किशोरों की तलाश शुरू की, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया.