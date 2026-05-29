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अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, दो युवकों की गई जान

अल्मोड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरी ( फोटो सोर्स- Police )

अल्मोड़ा: कफड़खान-सिरकोट-शैल मोटरमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां गधोली क्षेत्र के सुंदरपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई में जुट गई है. ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरी: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबित, सुंदरपुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली संख्या UK 02 CA 0073 सड़क पर चढ़ाई के दौरान अचानक संतुलन खो बैठी. चालक वाहन को संभाल नहीं पाया और देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से नीचे कई मीटर खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयावह था कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए. गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली (फोटो सोर्स- Police) हादसे में दो युवकों की मौत: हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं, लेकिन हादसा स्थल बेहद दुर्गम होने और खाई गहरी होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य आसान नहीं था. ऐसे में एसडीआरएफ के जवान रस्सियों के सहारे खाई में उतरे और काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला.