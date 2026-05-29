अल्मोड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, दो युवकों की गई जान
अल्मोड़ा में सुंदरपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी. इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 29, 2026 at 6:35 PM IST
अल्मोड़ा: कफड़खान-सिरकोट-शैल मोटरमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां गधोली क्षेत्र के सुंदरपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम समेत अन्य कार्रवाई में जुट गई है.
ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरी: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबित, सुंदरपुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली संख्या UK 02 CA 0073 सड़क पर चढ़ाई के दौरान अचानक संतुलन खो बैठी. चालक वाहन को संभाल नहीं पाया और देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क से नीचे कई मीटर खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयावह था कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए.
हादसे में दो युवकों की मौत: हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं, लेकिन हादसा स्थल बेहद दुर्गम होने और खाई गहरी होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य आसान नहीं था. ऐसे में एसडीआरएफ के जवान रस्सियों के सहारे खाई में उतरे और काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाला.
हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम: इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान चत्ते राजी और उमेश के रूप में हुई है. परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. जिसके बाद हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है.
ट्रैक्टर हादसे में मौत-
- उमेश पुत्र रमेश (उम्र 22 वर्ष), निवासी- अजीतपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश
- चत्ते राजी पुत्र गंगा राम (उम्र 26 वर्ष), निवासी- कैलाली, नेपाल
पुलिस हादसे की जांच में जुटी: वहीं, रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने वाहन को खाई से निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.
सड़क सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग: पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और वाहनों की फिटनेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने और सड़क किनारे मजबूत सुरक्षा दीवारें लगाने की मांग की है.
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