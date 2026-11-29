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रांची में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, मौके पर ही मौत

हादसे के बाद चक्काजाम की स्थिति ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना पंडरा ओपी क्षेत्र के बाजरा स्थित देवकमल हॉस्पिटल के पास की है. यहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे में दोनों के शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए,

मांडर के दोनों मृतक