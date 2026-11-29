रांची में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, मौके पर ही मौत
रांची में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार
Published : November 29, 2026 at 10:11 AM IST
रांची: राजधानी रांची में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना पंडरा ओपी क्षेत्र के बाजरा स्थित देवकमल हॉस्पिटल के पास की है. यहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे में दोनों के शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए,
मांडर के दोनों मृतक
मृतकों की पहचान अमन बारला और आशीष तिर्की के रूप में हुई है. दोनों रांची के मांडर थाना क्षेत्र के बनहौरा गांव के रहने वाले थे. हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल के पास सड़क जाम कर दिया. इसके साथ ही जगह-जगह टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. सड़क जाम होने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है.
अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलने के बाद पंडरा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है. पंडरा ओपी प्रभारी ने बताया की हादसे में दो युवकों की मौत हुई है. पुलिस हादसे को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है. इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. वहीं, स्थानीय लोगों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है.
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