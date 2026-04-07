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कानपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत

घाटमपुर थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस ने दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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कानपुर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 11:04 AM IST

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कानपुर: कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई है. घटना जैतीपुर रोड की है, जहां पर लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की आमने-सामने टक्कर होने पर दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को तत्काल घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार घाटमपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव निवासी 18 वर्षीय अरुण पुत्र रामदास अपने मामा के बेटे रेउना गांव निवासी 18 वर्षीय अंकित पुत्र धर्मेंद्र के साथ बाइक से अपने गांव लौट रहा था. दोनों युवक जैसे ही जैतीपुर रोड के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

हादसे की खबर मिलते ही सीएचसी पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया, जिससे अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई. परिजनों ने बताया कि दोनों युवक एक ही परिवार से जुड़े होने के कारण न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही हादसे में शामिल लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है.

इधर इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिजनों द्वारा प्राप्त हुई तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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