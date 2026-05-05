बहराइच: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत
दोनों युवक देर रात बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 6:39 PM IST
बहराइच: बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
दरअसल, घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के टेडवा बसंतपुर के पास की है, जहां फखरपुर थाना क्षेत्र के मरौचा ग्राम के निवासी 38 वर्षीय टिंकू गुप्ता और लालापुरवा ग्राम के निवासी 30 वर्षीय रमेश एक ही बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से बहराइच गए थे. देर रात दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सामने से ठोकर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि टिंकू और रमेश की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलते पर कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है. कोतवाल देहात दद्दन सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही तत्काल टिकोरा मोड़ चौकी के प्रभारी पीयूष पाठक को मौके पर भेजा गया. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश की जा रही है. आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही दोषी को पकड़ लिया जाएगा.
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