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बहराइच: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

बहराइच: बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

दरअसल, घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के टेडवा बसंतपुर के पास की है, जहां फखरपुर थाना क्षेत्र के मरौचा ग्राम के निवासी 38 वर्षीय टिंकू गुप्ता और लालापुरवा ग्राम के निवासी 30 वर्षीय रमेश एक ही बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से बहराइच गए थे. देर रात दोनों बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सामने से ठोकर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि टिंकू और रमेश की मौके पर ही मौत हो गई.