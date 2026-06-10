टशन में AK-47 के साथ फोटो खिंचवाकर की वायरल, आरोपियों को घर से उठा लाई बिहार पुलिस
गिरफ्तारी के बाद पुलिस तकनीकी रूप से पता लगा रही है कि फोटो में दिखने वाला हथियार असली है या फिर AI जनरेटेड है.
Published : June 10, 2026 at 9:03 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में AK47 के साथ फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल जिला पुलिस को सूचना मिली थी कि कोढ़ा थाना क्षेत्र के ग्राम करमू टोला का एक व्यक्ति अपने सहयोगी के साथ AK 47 के साथ फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहा है.
SIT का गठन: वहीं सूचना मिलने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए कटिहार पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-02 सुनील कुमार शर्मा और STF के साथ एक विशेष छापेमारी टीम (SIT) का गठन किया गया.
करमू टोला में छापेमारी: गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर करमू टोला में छापेमारी की. इस दौरान करमू टोला स्थित सिमरिया थाना इलाके के मो० इरफान एवं उसके सहयोगी मो० मनोवर को गिरफ्तार किया गया.
प्राथमिकी दर्ज: पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अवैध हथियार के साथ AI जनित फोटो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था. इस मामले में कोढ़ा (कोलासी कैम्प) थाना कांड संख्या 180/26 के तहत आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.
सलाखों के पीछे दोनों आरोपी: पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और इस तरह की गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. साथ ही पुलिस यह भी पता लग रही है कि फोटो में सच में हथियार है या फिर AI जेनरेटेड फोटो है. फिलहाल दोनों युवक को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है और जांच में जुट गई है.
अफवाहों पर लगी रोक: कटिहार पुलिस और STF की इस त्वरित और संयुक्त कार्रवाई से इलाके में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही तरह-तरह की अफवाहों और अनावश्यक दहशत पर पूरी तरह से रोक लग गया है. इस कार्रवाई के बाद से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है.
जांच रिपोर्ट पर टिकी नजरें: फिलहाल स्थानीय जनता की नजरें पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं. आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी वैज्ञानिक जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार असली सच्चाई क्या सामने आती है.
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