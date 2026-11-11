वाराणसी में तालाब किनारे मकान गिरने से दो बहनों की मौत, माता-पिता घायल
बच्चियों के शव देख कर मां तबस्सुम और पिता अजुद्दीन का रो-रोकर बुरा हाल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:38 PM IST
वाराणसी: रोहनिया थाना क्षेत्र के बच्छाव पश्चिम पूरा में मंगलवार को तालाब किनारे बने मकान की दीवार अचानक गिरने से दो मासूम बहनों की मौत हो गई, दीवार गिरने के साथ ही तालाब का पानी घर में घुस गया और पूरा परिवार मलबे में दब गया, लेकिन माता-पिता किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि दोनों बच्चियां मलबे और पानी के बीच फंस गईं. सुबह करीब सात बजे दोनों के शव बरामद हुए.
बच्चियों के दादा सिराजुद्दीन ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12:30 बजे परिवार गहरी नींद में सो रहा था. इसी दौरान तालाब की ओर स्थित बरामदे की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी. दीवार गिरने से मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और तालाब का पानी अंदर भरने लगा. हादसे के बाद माता-पिता की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने दौड़े कर बचाव कार्य किया.
हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर दोनों बच्चियों की तलाशी की. सूचना पर रोहनिया पुलिस भी मौके पर पहुंची और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीम को घटना स्थल पर बुलाया. पुलिस और बचाव दल ने मलबे तथा तालाब के पानी में फंसे बच्चों को निकालने के लिए अभियान चलाया. करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद बुधवार सुबह 7:30 बजे आफिया (7) और पलक (4) के शव मलबे से बरामद कर लिया गया.
दोनों बच्चियों के शव देखते ही मां तबस्सुम और पिता अजुद्दीन का रो-रोकर बुरा हाल है. सिराजुद्दीन ने बताया कि उनके पास जमीन की रजिस्ट्री है और वर्ष 2010 में मकान का निर्माण कराया गया था. चार कमरों के इस मकान में वह अपने तीन बेटों के परिवार के साथ रहते हैं. सबसे बड़े बेटे अजुद्दीन उर्फ कल्लू की शादी हो चुकी है, जबकि उनके दो अन्य बेटे अविवाहित हैं.
मकान के तालाब की तरफ बने बरामदे में अजुद्दीन, उसकी पत्नी तबस्सुम और चार बच्चे रहते थे. बरामदे की दीवार सीधे तालाब से सटी हुई थी. परिवार के अन्य सदस्य मकान के दूसरे कमरों में रहते हैं. बताया जा रहा है कि मानसून के दौरान हुई भारी बारिश के चलते तालाब पूरी तरह से भर गया था. पानी मकान की नींव तक पहुंच रहा था. लगातार नमी और सीलन के कारण दीवार कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है.
रोहनिया के सहायक पुलिस आयुक्त अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि दीवार गिरने से दो बच्चियों की मौत हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव दल को बुलाया गया. दोनों बच्चियों के शव मलबे से निकाल कर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
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