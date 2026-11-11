ETV Bharat / state

वाराणसी में तालाब किनारे मकान गिरने से दो बहनों की मौत, माता-पिता घायल

तालाब किनारे बने मकान के गिरने से दो बहनों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: रोहनिया थाना क्षेत्र के बच्छाव पश्चिम पूरा में मंगलवार को तालाब किनारे बने मकान की दीवार अचानक गिरने से दो मासूम बहनों की मौत हो गई, दीवार गिरने के साथ ही तालाब का पानी घर में घुस गया और पूरा परिवार मलबे में दब गया, लेकिन माता-पिता किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि दोनों बच्चियां मलबे और पानी के बीच फंस गईं. सुबह करीब सात बजे दोनों के शव बरामद हुए.

हादसे में दो बहनों की मौत (VIDEO Credit; ETV Bharat) बच्चियों के दादा सिराजुद्दीन ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12:30 बजे परिवार गहरी नींद में सो रहा था. इसी दौरान तालाब की ओर स्थित बरामदे की दीवार अचानक भरभराकर गिर पड़ी. दीवार गिरने से मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और तालाब का पानी अंदर भरने लगा. हादसे के बाद माता-पिता की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों ने दौड़े कर बचाव कार्य किया.