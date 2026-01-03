रहस्मय तरीके से लापता हुए दो मासूम, घर से बिस्किट खरीदने निकले थे भाई-बहन!
रांची में धुर्वा इलाके से दो छोटे भाई और बहन लापता हो गये हैं.
रांचीः राजधानी के धुर्वा थाना क्षेत्र से लापता हुए दो मासूम भाई-बहन अंश (5 वर्ष) और अंशिका (4 वर्ष) का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. दोनों शुक्रवार शाम से ही रहस्मय तरीके से गायब हो गए. पुलिस और परिजन बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं.
बिस्किट खरीदने निकले थे भाई-बहन
रांची के धुर्वा में रहने वाले दो मासूम भाई-बहन रहस्मय तरीके से गायब हो गए हैं. सूचना मिलने पर रांची पुलिस की कई टीम दोनों बच्चों की तलाश में जुटी हुई है. वहीं परिजन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर डरे सहमे हुए हैं. बच्चों की मां नीतू देवी ने बताया कि दोनों बच्चे शुक्रवार दोपहर करीब ढाई से तीन बजे के बीच घर से बिस्किट खरीदने निकले थे, उसके बाद वे वापस नहीं लौटे.
परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की शाम 4 बजे शालीमार बाजार और शहीद मैदान के पास उन्हें आखिरी बार देखा गया था. बच्चो की मां ने बताया की जिस दुकान से बच्चे बिस्किट लेते थे वह बंद था. दुकान बंद होने के कारण वे आगे बढ़ गए और रास्ता भटक गए, जिसके बाद घर नहीं लौटे.
कुछ महीने पहले ही पटना से आए हैं रांची
स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चे मौसीबाड़ी स्थित खटाल क्षेत्र के निवासी हैं. वे कुछ दिन पहले ही बिहार के पटना से रांची शिफ्ट हुए थे. परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ तलाश की लेकिन असफल रहने पर धुर्वा थाना में शिकायत दर्ज कराई.
लगातार खोज जारी
वही दूसरी तरफ रांची पुलिस आसपास के इलाकों, बाजारों, संभावित मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर पूछताछ कर रही है, साथ ही बच्चों के फोटो अन्य थानों में भेजे गए हैं. रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पुलिस पूरी जानकारी जुटाने में जुटी है. हर हाल में दोनों बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है.
