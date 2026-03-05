ETV Bharat / state

जैसलमेर में ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव, दो युवा मुमुक्षुओं ने अपनाया संयम जीवन

जैसलमेर: स्वर्ण नगरी में गुरुवार को जैन धर्म की पावन परंपरा के अंतर्गत भव्य दीक्षा महोत्सव का आयोजन हुआ. इस ऐतिहासिक अवसर पर राजस्थान की दो युवा मुमुक्षु संतोष मालू और मेना (मैना) लूणिया ने सांसारिक जीवन का त्याग कर संयम जीवन अंगीकार किया. गच्छाधिपति आचार्य मणिप्रभ सुरीश्वर के पावन सान्निध्य में यह आयोजन संपन्न हुआ. सैकड़ों साधु-साध्वियां और हजारों श्रद्धालु समारोह के साक्षी बने. मंत्रोच्चार, मंगलगान और जयघोष से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो उठा.

दीक्षा से पूर्व दोनों मुमुक्षुओं की भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजबंधु, श्रद्धालु और गणमान्य लोग शामिल हुए. शोभा यात्रा के दौरान मार्ग में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया गया. धार्मिक ध्वज, बैंड-बाजे और मंगलगान के बीच निकली इस शोभा यात्रा ने पूरे शहर को धर्ममय बना दिया. परिजनों और समाज के लोगों के लिए यह क्षण भावुक भी था और गौरवपूर्ण भी. अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ परिवार ने अपनी बेटियों को संयम जीवन के पथ पर अग्रसर होने के लिए विदा किया.

संतोष मालू बनीं संकल्पप्रज्ञाश्री: दीक्षा के पश्चात 28 वर्षीय संतोष मालू को 'संकल्पप्रज्ञा श्रीजी' नाम प्रदान किया गया. संतोष बचपन से ही धार्मिक संस्कारों से जुड़ी रही हैं. वाणिज्य में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका झुकाव धीरे-धीरे आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ा. विशेष रूप से कोरोना काल के दौरान जीवन की अनिश्चितताओं ने उनके भीतर वैराग्य भाव को और दृढ़ कर दिया. दीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने पंच महाव्रत- सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह- धारण कर तप, त्याग और साधना के मार्ग को स्वीकार किया.