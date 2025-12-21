ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: कैंपर ने सड़क किनारे खड़े पांच युवकों को मारी टक्कर, दो की मौके पर मौत

भीलवाड़ा: जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में कोटड़ी-सवाईपुर रोड पर ढोकलिया विद्युत ग्रिड के पास रविवार तड़के सड़क किनारे खड़े पांच युवकों को बोलेरो कैंपर ने टक्कर मार दी. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. तीन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें भीलवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की सूचना पर कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर मीणा पहुंचे और मतृकों के शव कोटड़ी सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए. पुलिस ने जांच शुरू की.

थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने कहा कि कोटड़ी-सवाईपुर मार्ग पर ढोकलिया गांव के पास सड़क हादसे की सूचना मिली. एक ही समाज के पांच युवक सड़क किनारे खड़े थे और आपस में बातचीत कर रहे थे. तभी एक कैंपर गाड़ी ने पांचों युवकों को चपेट में ले लिया. इस हादसे में बनेड़ा थाना क्षेत्र के डगास निवासी गोविंद भील और बाबू भील की मौके पर ही मौत हो गई. डगास के ही भेरू एवं विनोद तथा फूलिया कलां थाना क्षेत्र का रूपपुरा निवासी सांवर भील घायल हो गया. पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पढ़ें:नीमराणा में मिनी बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में बस चालक की मौत