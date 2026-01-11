चाइनीज मांझे की चपेट में आकर उलझे युवक, डिवाइडर से टकराई बाइक, दो घायल
हरिद्वार में चीनी मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवक घायल हो गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 11, 2026 at 2:44 PM IST
हरिद्वार: प्रतिबंधित चीनी मांझे से दो युवक घायल हो गए. घटना हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में सीतापुर फ्लाईओवर के पास की है. जहां बाइक सवार दो युवक चीनी मांझे की चपेट में आ गए और अनियंत्रित होकर गिर गए. सड़क पर गिरने से युवकों को चोट आई है. वहीं बाइक चला रहे युवक के गले पर भी मांझे से घाव हो गया है. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा.
जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम को दो युवक ज्वालापुर में सीतापुर फ्लाईओवर से जा रहे थे. जैसे ही दोनों फ्लाईओवर पार कर रहे थे, तभी बाइक चला रहे युवक के गले में चाइनीज मांझा उलझ गया. मांझे से उसका गला कटने लगा तो, बाइक सवार युवक घबरा गया और उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई. हादसा होते ही दोनों युवक नीचे गिर पड़े और घायल हो गए. दोनों युवकों को बीच फ्लाईओवर पर गिरा देख मौके पर भीड़ जमा हो गई. पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों युवक हरिद्वार जिले के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले हैं और किसी काम से ज्वालापुर गए थे. राहगीरों के द्वारा 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई. पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया.
इस हादसे के बाद पुलिस हरकत में आई और ज्वालापुर क्षेत्र में कई दुकानों पर चेकिंग अभियान चला कर दुकानदारों को चीनी मांझा ना बेचने के निर्देश दिए.
ज्वालापुर कोतवाली में तैनात एसएसआई खेमेंद्र गंगवार के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान में कई बड़ी दुकानों की चेकिंग की गई. हालांकि, इस दौरान कोई चाइनीज मांझा बेचते हुए पकड़ में तो नहीं आया, लेकिन पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जरूर दिए हैं. लेकिन यहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने चेकिंग अभियानों के बावजूद हरिद्वार में धड़ल्ले से चाइनीज मांझा बिक रहा है. मांझे की चपेट में आने से पशु पक्षियों के साथ ही लोग भी हादसों का शिकार हो रहे हैं.
गौर है कि पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी मांझे की बिक्री पर रोक है. बावजूद, इसके लोग मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं और अक्सर लोग इसकी चपेट में आकर घायल भी हो रहे हैं.
