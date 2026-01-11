ETV Bharat / state

चाइनीज मांझे की चपेट में आकर उलझे युवक, डिवाइडर से टकराई बाइक, दो घायल

हरिद्वार: प्रतिबंधित चीनी मांझे से दो युवक घायल हो गए. घटना हरिद्वार जिले के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में सीतापुर फ्लाईओवर के पास की है. जहां बाइक सवार दो युवक चीनी मांझे की चपेट में आ गए और अनियंत्रित होकर गिर गए. सड़क पर गिरने से युवकों को चोट आई है. वहीं बाइक चला रहे युवक के गले पर भी मांझे से घाव हो गया है. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार शाम को दो युवक ज्वालापुर में सीतापुर फ्लाईओवर से जा रहे थे. जैसे ही दोनों फ्लाईओवर पार कर रहे थे, तभी बाइक चला रहे युवक के गले में चाइनीज मांझा उलझ गया. मांझे से उसका गला कटने लगा तो, बाइक सवार युवक घबरा गया और उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई. हादसा होते ही दोनों युवक नीचे गिर पड़े और घायल हो गए. दोनों युवकों को बीच फ्लाईओवर पर गिरा देख मौके पर भीड़ जमा हो गई. पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों युवक हरिद्वार जिले के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले हैं और किसी काम से ज्वालापुर गए थे. राहगीरों के द्वारा 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई. पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया.