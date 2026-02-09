मिर्जापुर में सड़क हादसा; तिलक समारोह से घर लौट रहे बाइक सवार युवक पेड़ से टकराए, दोनों की मौत
मिर्जापुर में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, तिलक समारोह से लौट रहे थे दोनों युवक.
मिर्जापुर: जमालपुर थाना क्षेत्र के जयपट्टी गांव के पास रविवार की रात बड़ा हादसा हो गया. तिलक समारोह से घर लौट रहे दो बाइक सवार युवक पेड़ से टकरा गए. हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
जानकारी के अनुसार, जमालपुर कस्बा के रहने वाले विवेक मौर्य और हसनैन अली रविवार की रात नारायणपुर गांव तिलक समारोह में शामिल होने गए थे. वह नारायणपुर तिलक समारोह से घर लौट रहे थे. जैसे ही जमालपुर के जयपट्टी गांव के पास पहुंचे, उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. हादसे में दोनों घायल हो गए.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जमालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां डॉक्टरों दोनों युवक को मृत घोषित कर दिया. एक ही गांव के दोनों युवकों की मौत से गांव में मातम पसर गया हैं.
जमालपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि दोनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे. बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई थी. हादसे में दोनों युवक पहले गंभीर रूप से घायल हो गए, स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को जमालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम भेजकर मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
