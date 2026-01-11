ETV Bharat / state

पलामू में सड़क दुर्घटना में दो युवक की मौत, गाड़ी और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा

पलामूः जिला में पांकी थाना क्षेत्र के कोनवाई के पिपरा के इलाके में एक गाड़ी और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई है. जबकि चार अन्य व्यक्ति जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है. स्कॉर्पियो पर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए संचार कंपनी के लोग सवार थे.

पांकी थाना क्षेत्र के नुरू के रहने वाले भरत साव एवं ब्यास यादव बाइक से घर जा रहे थे. इसी क्रम में डालटनगंज पांकी रोड पर कोनवाई के पिपरा में सामने सारी स्कार्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी. इस हादसे में भरत एवं ब्यास गंभीर रूप से जख्मी हो गए. जबकि स्कॉर्पियो को ड्राइवर भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ. सभी को इलाज के लिए पांकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया. जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल रेफर कर दिया. मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में डॉक्टरों ने भरत एवं ब्यास को मृत घोषित कर दिया.

पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने इस हादसे की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो और बाइक के बीच सीधी टक्कर हुई है. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जख्मी दोनों युवक की मौत के संबंध में जानकारी मिली है. स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है. पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है एवं छानबीन कर रही है. स्कॉर्पियो पर सरकारी क्षेत्र के संचार कंपनी से जुड़े हुए लोग सवार थे. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है.