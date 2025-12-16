ETV Bharat / state

बाइक के बीच जोरदार टक्कर, दो युवक की गई जान

डुमरी,गिरिडीहः जिला में निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार के पास मंगलवार देर शाम दो बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई. वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया गया है.

इस दुर्घटना को लेकर बताया गया कि रंगामाटी निवासी हैदर अली (पिता गुलाम मुस्तफा) इसरी बाजार की ओर जा रहा था. जबकि गुरुटांड निवासी राहुल महतो (पिता दिलीप महतो) इसरी से डुमरी की ओर आ रहा था. इसी दौरान इसरी बाजार के पास दोनों बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई.

इस हादसे में दोनों बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर से घायल हो गए. तीनों को इलाज के किए डुमरी रेफरल अस्पताल लाया गया. यहां इलाज के दौरान घायल हैदर अली और एक अन्य युवक की मौत हो गई. जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल महतो को बेहतर इलाज के लिए धनबाद स्थित पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है. हादसे में मारे गये एक युवक की पहचान नहीं हो सकी है.

इस हादसे की सूचना मिलने पर निमियाघाट थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि दो बाइक के बीच टक्कर हुई है. इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए सभी को अस्पताल ले जाया गया जहां दो लोगों ने दम तोड़ दिया. जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है. दोनों बाइक को जब्त कर लिया गया है.