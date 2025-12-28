ETV Bharat / state

धनबाद में सड़क दुर्घटना में दो युवक की मौत, खड़ी ट्रक में बाइक की जोरदार टक्कर से हादसा

धनबादः रविवार को सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई. हाई स्पीड में जा रही एक बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से जा टकराई. जिस कारण ये हादसा हुआ है.

इस बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में एनबीसीसी कॉलोनी निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि जेलगोड़ा निवासी दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया. वहीं, इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुदामडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.

जानकारी देते स्थानीय (ETV Bharat)

मृतकों की पहचान एनबीसीसी कॉलोनी निवासी रितेश मोदी और जेलगोड़ा निवासी जीतू पासवान के रूप में हुई है. इन दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है. इस दुर्घटना के संबंध में स्थानीय निवासी अभिषेक पांडे ने बताया कि पाथरडीह सेवन डेज होटल के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई.