ETV Bharat / state

धनबाद में सड़क दुर्घटना में दो युवक की मौत, खड़ी ट्रक में बाइक की जोरदार टक्कर से हादसा

धनबाद में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गयी है.

Two young men died in road accident in Dhanbad
सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 28, 2025 at 5:59 PM IST

|

Updated : December 28, 2025 at 6:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः रविवार को सुदामडीह थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई. हाई स्पीड में जा रही एक बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से जा टकराई. जिस कारण ये हादसा हुआ है.

इस बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में एनबीसीसी कॉलोनी निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि जेलगोड़ा निवासी दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया. वहीं, इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही सुदामडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी.

जानकारी देते स्थानीय (ETV Bharat)

मृतकों की पहचान एनबीसीसी कॉलोनी निवासी रितेश मोदी और जेलगोड़ा निवासी जीतू पासवान के रूप में हुई है. इन दोनों की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है. इस दुर्घटना के संबंध में स्थानीय निवासी अभिषेक पांडे ने बताया कि पाथरडीह सेवन डेज होटल के समीप तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई.

Two young men died in road accident in Dhanbad
सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार दोनों युवक सिंदरी की ओर से आ रहे थे और इसी दौरान सेवन डेज होटल के पास खड़ी ट्रक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया.

Two young men died in road accident in Dhanbad
सड़क हादसे के बाद जमा लोग (ETV Bharat)

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक और ट्रक को जब्त कर घटना की जांच में जुट गई. इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. वहीं सुदामडीह थाना प्रभारी राहुल सिंह ने कहा कि ट्रक से बाइक की हुई टक्कर हुई जिसमें दो युवकों की मौत हुई है. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.

Two young men died in road accident in Dhanbad
घटनास्थल की जांच करते पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- दुमका में कोहरे का कहर: बोलेरो का चक्का बदल रहे युवक को ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत

इसे भी पढ़ें- लोहरदगा में सड़क हादसा: तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई, हादसे दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

इसे भी पढ़ें- सड़क दुर्घटना में पिता-पुत्र की मौत, ONGC के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस पहुंची घटनास्थल

Last Updated : December 28, 2025 at 6:42 PM IST

TAGGED:

ट्रक में बाइक की जोरदार टक्कर
DHANBAD
MEN DIED IN ROAD ACCIDENT
ACCIDENT DUE TO BIKE COLLISION
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.