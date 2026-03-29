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किन्नौर में दर्दनाक सड़क हादसा, NH-5 से नीचे गिरने से 2 युवकों की मौत

किन्नौर के भावनगर के पास NH-5 से नीचे गिरने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है.

Kinnaur Road Accident
किन्नौर में दर्दनाक सड़क हादसा (@KinnaurPolice)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 10:39 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. जिला किन्नौर के भावनगर के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 से नीचे गिरने से दो युवकों की मौत हो गई है. दोनों युवक NH-5 से लगभग 120 फीट नीचे जा गिरे. दुर्घटना किन कारणों से हुई इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर बॉडी निकालने के लिए रेसक्यू शुरू कर दिया.

किन्नौर में दर्दनाक हादसा

एसपी किन्नौर सुशील कुमार ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि, पुलिस की टीम ने रेस्क्यू शुरी कर दिया है. घटना की सूचना मिलते ही भावानगर थाना पुलिस की टीम ने आगामी जांच शुरू कर दी है. यह पता लगाना का प्रयास किया जा रहा है कि हादसे के पीछे क्या वजह रही. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पुलिस विस्तृत जानकारी देगी. इस दुर्घटना के बाद भावनगर के आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी पूछ ताछ की जा रही है ताकि दुर्घटना के बारे कुछ पता चल सके.

Kinnaur Road Accident
किन्नौर में सड़क हादसा (@KinnaurPolice)

जांच में जुटी भावनगर थाना पुलिस

प्राप्त सूचना के आधार पर थाना से पुलिस टीम SHO साहब के नेतृत्व में तुरंत मौके पर पहुंची. मौके पर सुरक्षा शाखा प्रभारी राम कृष्ण और टीम एवं फायर स्टेशन की टीम भी उपस्थित पाई गई. मौके पर जांच करने पर दो व्यक्तियों को मृत अवस्था में पाया गया. मृतक अंकित की डेड बॉडी NH-05 सड़क से लगभग 120 फीट नीचे पाई गई, जबकि मृतक संजीव की डेड बॉडी अंकित की डेड बॉडी से लगभग 10 मीटर नीचे पाई गई. मौके पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रभारी थाना, पुलिस टीम और सुरक्षा शाखा द्वारा नियमानुसार अमल में लाई जा रही है. -सुरक्षा शाखा भावनगर

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