जालौन और हमीरपुर में सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत, बरेली में सड़क पर दौड़ी बेकाबू कार

हमीरपुर/जालौन: यूपी के अलग-अलग जिलों से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. जालौन में शुक्रवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, हमीरपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. उधर, बरेली में कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई. हादसे में तीन लोग घायल हो गए. दोनों हादसे में पुलिस मौके पर पहुंच कर घायलों अस्पताल में भर्ती कराया.





हमीरपुर हादसे में दो की मौत: हमीरपुर के थाना कुठौंद क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जालौन माता मंदिर रोड पर जरहाले गांव के पास शेखपुर अहीर-जालौन खुर्द नहर किनारे बने रामनरेश के ट्यूबवेल के समीप दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, हादसा शुक्रवार शाम करीब 7:30 से 7:45 बजे के बीच हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइकों की रफ्तार काफी तेज थी. नहर किनारे मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से दोनों बाइकें आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी की बाइक चला रहे दोनों युवकों की हालत गंभीर हो गई.

घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दो युवकों को मृत घोषित कर दिया.

वहीं, मृतकों की पहचान कुसुम सिंह (22) पुत्र अशोक कुमार, निवासी जालौन खुर्द और सुदामा (30/32) पुत्र सूरज सिंह, मूल निवासी बलिया के रूप में हुई है. सुदामा वर्तमान में रामपुरा थाना क्षेत्र के सिलउआ जागीर में रहकर मछली पालन का कार्य करता था और क्षेत्र में सुदामा बलिया के नाम से जाना जाता था. हादसे में गौतम (24) पुत्र रामनरेश, निवासी जगम्मनपुर थाना रामपुरा और करन (लगभग 20–40 वर्ष) पुत्र दिनेश, निवासी सिलउआ जागीर गंभीर रूप से घायल हो हुई. कुसुम सिंह की बाइक पर करन सवार था, जबकि सुदामा की बाइक पर पीछे गौतम बैठा हुआ था.



कुठौंद थाना उपनिरीक्षक सीलवंत सिंह ने बताया कि हादसा शाम साढ़े सात बजे के आसपास हुआ था. अस्पताल पहुंचने पर रात करीब नौ बजे दो युवकों की मौत की पुष्टि हुई. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है.