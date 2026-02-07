ETV Bharat / state

जालौन और हमीरपुर में सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत, बरेली में सड़क पर दौड़ी बेकाबू कार

यूपी के अलग-अलग जिलों में हादसे, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

जालौन आमने-सामने बाइक भिड़ंत
जालौन आमने-सामने बाइक भिड़ंत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:49 AM IST

Updated : February 7, 2026 at 11:30 AM IST

हमीरपुर/जालौन: यूपी के अलग-अलग जिलों से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है. जालौन में शुक्रवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, हमीरपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. उधर, बरेली में कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई. हादसे में तीन लोग घायल हो गए. दोनों हादसे में पुलिस मौके पर पहुंच कर घायलों अस्पताल में भर्ती कराया.



हमीरपुर हादसे में दो की मौत: हमीरपुर के थाना कुठौंद क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जालौन माता मंदिर रोड पर जरहाले गांव के पास शेखपुर अहीर-जालौन खुर्द नहर किनारे बने रामनरेश के ट्यूबवेल के समीप दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, हादसा शुक्रवार शाम करीब 7:30 से 7:45 बजे के बीच हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइकों की रफ्तार काफी तेज थी. नहर किनारे मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से दोनों बाइकें आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी की बाइक चला रहे दोनों युवकों की हालत गंभीर हो गई.
घायलों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दो युवकों को मृत घोषित कर दिया.

वहीं, मृतकों की पहचान कुसुम सिंह (22) पुत्र अशोक कुमार, निवासी जालौन खुर्द और सुदामा (30/32) पुत्र सूरज सिंह, मूल निवासी बलिया के रूप में हुई है. सुदामा वर्तमान में रामपुरा थाना क्षेत्र के सिलउआ जागीर में रहकर मछली पालन का कार्य करता था और क्षेत्र में सुदामा बलिया के नाम से जाना जाता था. हादसे में गौतम (24) पुत्र रामनरेश, निवासी जगम्मनपुर थाना रामपुरा और करन (लगभग 20–40 वर्ष) पुत्र दिनेश, निवासी सिलउआ जागीर गंभीर रूप से घायल हो हुई. कुसुम सिंह की बाइक पर करन सवार था, जबकि सुदामा की बाइक पर पीछे गौतम बैठा हुआ था.


कुठौंद थाना उपनिरीक्षक सीलवंत सिंह ने बताया कि हादसा शाम साढ़े सात बजे के आसपास हुआ था. अस्पताल पहुंचने पर रात करीब नौ बजे दो युवकों की मौत की पुष्टि हुई. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है.

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत: हमीरपुर जिले के बिवांर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात सड़क हादसा हुआ. छानी गांव के बाहर बजेहटा मोड़ से कुछ दूरी पर स्थित पानी की टंकी के पास एसएच-42 पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान दीपू (32) पुत्र रामखिलावन, निवासी छानी गांव के रूप में हुई है. थाना प्रभारी नंदराम ने बताया कि हादसे के दौरान युवक को बचाने की कोशिश में ट्रक भी पलट गया.


कार ने लोगों को मारी टक्कर: बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में एक कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई. इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वहीं घटना एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी. चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. कार ने पहले सड़क किनारे पैदल जा रहे तीन लोगों को जोरदार टक्कर मारी, फिर कार मकान में घुस गई. यह पूरी घटना पास वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए घायलों को पास के निजी अस्पताल पहुंचाया. जहां तीन घायलों का इलाज चल रहा है. थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की पहचान की जा रही है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

