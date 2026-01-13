ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दो युवकों की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक में लगी आग

थानाध्यक्ष सिरसागंज वैभव कुमार सिंह का कहना है कि मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है.

फिरोजाबाद में दो युवकों की सड़क हादसे में मौत
फिरोजाबाद में दो युवकों की सड़क हादसे में मौत (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 6:38 PM IST

Updated : January 13, 2026 at 7:35 PM IST

फिरोजाबाद : जिले के सिरसागंज में मंगलवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक में भीषण आग लग गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. हादसे के शिकार दोनों युवक कानपुर जनपद के रहने वाले थे. दोनों युवक आगरा जा रहे थे.

थानाध्यक्ष सिरसागंज वैभव कुमार सिंह का कहना है कि सोमवार रात साढ़े नौ बजे के लगभग दो युवक की सड़क हादसे में मौत हुई है. मृतकों के पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर उनकी शिनाख्त सिद्धार्थ और वैभव अवस्थी के रूप में हुई है. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है. मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है.



पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा जनपद के सिरसागंज इलाके में हुआ है. मृतकों की शिनाख्त कानपुर जिले के शनिगवां निवासी सिद्धार्थ और वैभव अवस्थी के रूप में हुई है. दोनों युवक फिलिपकार्ड में जॉब करते थे. दोनों मंगलवार को कानपुर से आगरा जा रहे थे. आगरा में कंपनी की नई ब्रांच की ओपनिंग होनी थी. रात करीब 10 बजे यह लोग जैसे ही सिरसागंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कठफोरी चौकी क्षेत्र में पहुंचे उस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. दोनों युवक लहूलुहान होकर गिर पड़े. जबरदस्त टक्कर से बाइक में भीषण आग लग गई.

राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी. जानकारी मिलने के बाद थाना पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. दमकल की गाड़ी ने बाइक में लगी आग पर काबू पाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है.

Last Updated : January 13, 2026 at 7:35 PM IST

