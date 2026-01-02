ETV Bharat / state

घड़साना मे दर्दनाक हादसा, पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत

पुरानी मंडी घड़साना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

अनूपगढ़ थाना
अनूपगढ़ थाना (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 7:23 AM IST

अनूपगढ़ : साल 2026 की शुरुआत घड़साना क्षेत्र के दो परिवारों के लिए दुखों का पहाड़ बनकर आया. साल के पहले ही दिन एक सड़क हादसे में दो घरों के युवकों की जान चली गई. यह हादसा नेशनल हाईवे नंबर 911 पर स्थित घड़साना क्षेत्र में हुआ. घड़साना बीकानेर मार्ग पर पुरानी मंडी के पुल के पास एक पिकअप वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित फरार हो गया.

पुलिस के अनुसार दोनों मृतक मजदूर बताए जा रहे हैं और काम के सिलसिले में आवाजाही कर रहे थे. थानाधिकारी देवीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा पिकअप वाहन की टक्कर से हुआ है और वाहन चालक मौके से फरार हो गया. हालांकि इस संबंध में अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम को मोटरसाइकिल पर सवार गुरप्रीत सिंह पुत्र करम सिंह, निवासी 2 पीएसडी रावला तथा नवजोत सिंह पुत्र जालोर सिंह, निवासी जालवाली, घड़साना मोटर साइकिल पर सवार होकर पुरानी मंडी से जालवाली की ओर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि पुरानी मंडी घड़साना के पुल के पास पीछे से आ रही पिकअप गाड़ी ने ओवरटेक करने का प्रयास किया. इसी दौरान पिकअप वाहन का संतुलन बिगड़ा और मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर लग गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक सड़क पर जा गिरे और गंभीर चोटें आने के कारण घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई.

हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर घड़साना के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों के पुष्टि करने के बाद दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया. मोबाइल फोन पर लगातार आ रही कॉल के आधार पर प्रारंभिक रूप से पहचान की गई, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और शवों की शिनाख्त कर पुष्टि की.

वहीं पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कौशिक ने बताया कि फरार पिकअप वाहन का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं. आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और संभावित मार्गों पर सूचना भेजी गई है. पुलिस ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम शुक्रवार को करवाया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

