लातेहार में बकरी चोरी के आरोप में दो युवकों को रस्सी से बांधकर पीटा, पुलिस ने कराया मुक्त
लातेहार में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने दो युवकों को बंधक बनाकर मारपीट की.
Published : December 31, 2025 at 5:57 PM IST
लातेहार: शहरी इलाके में बकरी चोरी के आरोप में दो युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर रस्सी से बांध दिया. इस दौरान युवकों के साथ मारपीट भी की गई. हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों युवकों के ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराकर थाना ले गई. थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.
दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 8 निवासी ननका भुइयां की दो बकरियां बीती रात चोरी हो गई थी. छानबीन के क्रम में उसे पता चला कि उसकी दोनों बकरियों को लातेहार के ही रहने वाले चोरों ने चोरी कर ली है. इसके बाद ननका भुइयां के साथ कई अन्य ग्रामीण दो युवकों को पकड़ लिया और एक पेड़ में रस्सी के सहारे बांध दिया. इस दौरान कुछ लोगों ने युवकों की पिटाई भी शुरू कर दी.
हालांकि इसी दौरान किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी. घटनास्थल सदर थाना से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है. इस कारण पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और स्थिति को बिगड़ने से बचा लिया. पुलिस ने दोनों युवकों को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराया और अपने साथ थाने ले गई.
भुक्तभोगी ग्रामीण का पक्ष
इधर, भुक्तभोगी ग्रामीण ननका भुइयां ने बताया कि बीती रात उसकी दो बकरियां चोरी हो गई थी. कुछ दिन पूर्व भी उसकी एक बकरी चोरी हुई थी. गांव के कई अन्य लोगों की भी बकरियां चोरी हुई हैं. ननका ने बताया कि जिन लोगों को पड़कर पुलिस के हवाले किया गया है, वही लोग गिरोह बनाकर इस तरह की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं.
ग्रामीणों में आक्रोश
पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटना में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि इन चोरों के कारण लोगों को लगातार नुकसान हो रहा है. ग्रामीणों पकड़े गए युवकों से बकरियां वापस करने की मांग कर रहे थे. इस दौरान कुछ युवक आक्रोशित भी हो गए. हालांकि स्थिति बिगड़ने से पूर्व ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाना ले गई.
जांच में जुटी पुलिस
इधर, इस संबंध में सदर थाना प्रभारी रमाकांत गुप्ता ने कहा कि स्थानीय लोगों के द्वारा बकरी चोरी के आरोप में दो युवकों को पुलिस के हवाले किया गया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.
