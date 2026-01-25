ETV Bharat / state

उदयपुर में तेज रफ्तार कार ने ठेले को रौंदा, नाश्ता कर रहे दो लोगों की मौत

तेज रफ्तार कार सीधा ठेले में जा घुसी. कार ठेला को घसीटते हुए नाश्ता कर रहे लोगों पर चढ़कर पलट गई.

The car overturned after an accident in Udaipur.
उदयपुर में हादसे के बाद पलटी कार (Photo: Viral on social media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 25, 2026 at 12:42 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: अंबामाता थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 6:30 बजे तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे ठेले को जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि ठेला करीब 20 फीट दूर जा गिरा और वहां नाश्ता कर रहे दो लोग कार की चपेट में आ गए. हादसे में दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई. हादसा अंबामाता थाने से मात्र 150 मीटर दूर बड़ौदा बैंक के सामने हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में दो जने सवार थे जो मौके से हादसे के बाद भाग गए. इधर, गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर धरना दिया और प्रदर्शन किया.

अंबामाता थाना अधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि मौके पर जाप्ता तैनात किया है. गुस्साए लोगों से समझाइश का दौर जारी है. मृतकों के शव एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखे हैं. एक्सीडेंट अंबामाता थाने से करीब 150 मीटर दूरी पर हुआ. हादसे में छीपा कॉलोनी निवासी अब्दुल मजीद (70) और मोहम्मद इमरान (35) की मौत हो गई. दोनों टेलर थे. दोनों रोजाना की तरह ठेले पर चाय-नाश्ता कर रहे थे. तभी तेज स्पीड में आई कार ने पहले ठेले को टक्कर मारी. कार इसके बाद नाश्ता कर रहे दो लोगों पर चढ़ गई. कार की गति इतनी तेज थी कि वह ठेले को उड़ाते हुए पास लगी गार्डन की रेलिंग में जा घुसी. कार के एयर बैग खुलने से कार सवार बच गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में दो जने थे, जो हादसे के बाद भाग गए.

अंबामाता क्षेत्र में ठेले को टक्कर मारने के बाद पलटी कार (video: Viral on social media)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के समय सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था और रोज की तरह एक ठेले पर लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार कार आई और सीधा ठेले में जा घुसी. कार ठेला को घसीटते हुए नाश्ता कर रहे लोगों पर चढ़ गई. फिर पलट गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल व्यक्तियों को संभाला और राहगीरों की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. लेकिन दोनों व्यक्तियों को बचाया नहीं जा सका. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शी विमल कुमावत ने बताया कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी. लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला. उन्होंने आशंका जताई कि चालक नशे में था. घटना के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर अंबामाता पुलिस पहुंची .मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि फरार ड्राइवर की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

ROAD ACCIDENT IN UDAIPUR
CAR HIT CART IN UDAIPUR
उदयपुर में रफ्तार का कहर
TWO PEOPLE DIED IN A CAR ACCIDENT
CAR RAN OVER A YOUNG MAN IN UDAIPUR

