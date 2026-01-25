ETV Bharat / state

उदयपुर में तेज रफ्तार कार ने ठेले को रौंदा, नाश्ता कर रहे दो लोगों की मौत

उदयपुर: अंबामाता थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 6:30 बजे तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे ठेले को जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि ठेला करीब 20 फीट दूर जा गिरा और वहां नाश्ता कर रहे दो लोग कार की चपेट में आ गए. हादसे में दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई. हादसा अंबामाता थाने से मात्र 150 मीटर दूर बड़ौदा बैंक के सामने हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में दो जने सवार थे जो मौके से हादसे के बाद भाग गए. इधर, गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर धरना दिया और प्रदर्शन किया.

अंबामाता थाना अधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि मौके पर जाप्ता तैनात किया है. गुस्साए लोगों से समझाइश का दौर जारी है. मृतकों के शव एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखे हैं. एक्सीडेंट अंबामाता थाने से करीब 150 मीटर दूरी पर हुआ. हादसे में छीपा कॉलोनी निवासी अब्दुल मजीद (70) और मोहम्मद इमरान (35) की मौत हो गई. दोनों टेलर थे. दोनों रोजाना की तरह ठेले पर चाय-नाश्ता कर रहे थे. तभी तेज स्पीड में आई कार ने पहले ठेले को टक्कर मारी. कार इसके बाद नाश्ता कर रहे दो लोगों पर चढ़ गई. कार की गति इतनी तेज थी कि वह ठेले को उड़ाते हुए पास लगी गार्डन की रेलिंग में जा घुसी. कार के एयर बैग खुलने से कार सवार बच गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में दो जने थे, जो हादसे के बाद भाग गए.