सावन 2026ः बासुकीनाथ पहुंचे स्केटिंग करते हुए दो श्रद्धालु, श्रद्धा के साथ बाबा को अर्पण किया जल
दो युवक स्केटिंग करते हुए बासुकीनाथ धाम पहुंचे और भोलेनाथ पर जल अर्पण किया.
Published : August 5, 2026 at 3:19 PM IST
दुमका: पवित्र श्रावण माह के छठे दिन बिहार के बेगूसराय जिले से स्केटिंग करते हुए दो युवक बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे. दोनों युवकों ने सुल्तानगंज से जल उठाकर पहले बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण किया, उसके बाद बासुकीनाथ में भी जलार्पण की धार्मिक विधि संपन्न की.
स्केटिंग करते आए एक युवक ने बताया कि यहां आ रहे श्रद्धालु, बाबा को खुश करने के लिए अलग-अलग आइडिया अपनाते हैं. कोई पैदल आ रहा है, कोई डाक बम के रूप में, तो कोई गाड़ी पर जल लेकर आ रहा है लेकिन हम लोगों ने बाबा को प्रसन्न करने के लिए स्केटिंग करते हुए आने का मन बनाया था, जो आज पूरा हुआ. स्केटिंग से आए युवक ने बताया कि वह इसके लिए पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे.
बाबा की भक्ति में समर्पित बिहार के बेगुसराय जिले के दो श्रद्धालुओं ने भोलेबाबा को खुश करने का अलग ही तरीका अपनाया और वे अपने घर से स्केटिंग करते हुए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर सबसे पहले बाबा धाम देवघर पहुंचे और उसके बाद बासुकीनाथ धाम में फौजदारी बाबा का जलाभिषेक किया.
खींच लाई भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था
युवकों ने बताया कि वे स्केटर हैं और कुल पांच दिनों की यात्रा करके भगवान शिव का जलाभिषेक करके उन्हें बहुत सूकून हासिल हुआ है. आने वाले श्रद्धालु अलग-अलग तरीके से यहां पवित्र जल लेकर आते हैं. दूसरे युवक ने बताया कि हम लोगों ने सोचा था कि कुछ हटकर बाबा भोलेेनाथ के पास जल लेकर जायेंगे. इसकीे तैयारी साल भर से कर रहे थे, जो आज जलार्पण करने के साथ पूरी हो गई है.
बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने पहुंचे स्केटर बम को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई. वे पांच दिनों में 155 किलोमीटर की यात्रा करके बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचे हैं.
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