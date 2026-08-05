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सावन 2026ः बासुकीनाथ पहुंचे स्केटिंग करते हुए दो श्रद्धालु, श्रद्धा के साथ बाबा को अर्पण किया जल

दुमका: पवित्र श्रावण माह के छठे दिन बिहार के बेगूसराय जिले से स्केटिंग करते हुए दो युवक बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे. दोनों युवकों ने सुल्तानगंज से जल उठाकर पहले बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण किया, उसके बाद बासुकीनाथ में भी जलार्पण की धार्मिक विधि संपन्न की.

स्केटिंग करते आए एक युवक ने बताया कि यहां आ रहे श्रद्धालु, बाबा को खुश करने के लिए अलग-अलग आइडिया अपनाते हैं. कोई पैदल आ रहा है, कोई डाक बम के रूप में, तो कोई गाड़ी पर जल लेकर आ रहा है लेकिन हम लोगों ने बाबा को प्रसन्न करने के लिए स्केटिंग करते हुए आने का मन बनाया था, जो आज पूरा हुआ. स्केटिंग से आए युवक ने बताया कि वह इसके लिए पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे.

स्केटिंग करते हुए बासुकीनाथ में पहुंचे दो श्रद्धालु (Etv Bharat)

बाबा की भक्ति में समर्पित बिहार के बेगुसराय जिले के दो श्रद्धालुओं ने भोलेबाबा को खुश करने का अलग ही तरीका अपनाया और वे अपने घर से स्केटिंग करते हुए सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर सबसे पहले बाबा धाम देवघर पहुंचे और उसके बाद बासुकीनाथ धाम में फौजदारी बाबा का जलाभिषेक किया.

खींच लाई भोलेनाथ के प्रति अटूट आस्था