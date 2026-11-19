जालौन में दो मासूमों की मौत; खेलते समय पैर फिसलने से गड्ढे में गिरीं बच्चियां, एटा में सड़क हादसे में युवक की मौत
सीओ सदानंद सिंह ने बताया कि दोनों बच्चियों की मौत पानी में डूबने से हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:45 PM IST
जालौन/एटा : आटा थाना क्षेत्र के करमेर-इटौरा मार्ग पर सड़क निर्माण के लिए खोदा गया गड्ढा दो मासूमों की मौत का कारण बन गया. गुरुवार को तगारेपुर गांव के पास पानी भरे गड्ढे में डूबकर दो सहेलियों की जान चली गई. दोनों घर से करीब 200 मीटर दूर खेल रही थीं.
इसी दौरान गड्ढे के किनारे मिट्टी में पैर फिसलने से दोनों पानी में जा गिरीं. उन्हें डूबता देख साथ मौजूद एक अन्य बच्ची ग्रामीणों को बुलाने दौड़ी, लेकिन जब तक लोग मौके पर पहुंचे, दोनों की मौत हो चुकी थी. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
सीओ सदानंद सिंह ने बताया कि दोनों बच्चियों की मौत पानी में डूबने से हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, तगारेपुर निवासी निक्की (7) पुत्री कमलेश उर्फ कल्लू और पूर्वी (8) पुत्री शशिकांत आपस में सहेलियां थीं. दोनों के घर आमने-सामने हैं. गुरुवार को दोनों घर से करीब 200 मीटर दूर खेलने गई थीं.
इसी दौरान करमेर-इटौरा मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए जेसीबी से सड़क के दोनों ओर मिट्टी की खुदाई कराई गई थी. निकली हुई मिट्टी खेतों में डाल दी गई, जबकि सड़क किनारे पांच से छह फीट गहरा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया, इनमें आस-पास के खेतों का पानी भर गया था.
खेलते समय दोनों बच्चियां गड्ढे के पास पहुंच गईं. इसी दौरान मिट्टी में पैर फिसलने से दोनों पानी में जा गिरीं. साथ मौजूद गांव की एक मासूम ने उन्हें डूबते देखा तो शोर मचाते हुए ग्रामीणों को बुलाने दौड़ी. जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे.
दोनों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
एटा में सड़क हादसे में युवक की मौत : सड़क हादसे में 45 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई. वह ऑटो में सवार होकर जा रहा था. रास्ते में अचानक ऑटो से नीचे उतरते ही सामने से आ रही रोडवेज बस की चपेट में आ गया. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे आनन-फानन में वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को अपने साथ घर ले गए. मृतक की पहचान इस्लाम (45) पुत्र कच्छीर सिंह निवासी हसन, थाना नारखी, जनपद फिरोजाबाद के रूप में हुई है.
आवागढ़ थाना प्रभारी शिवा जादौन ने बताया कि चूरथरा गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है. घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, लेकिन परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को अपने साथ ले गए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है.
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