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जालौन में दो मासूमों की मौत; खेलते समय पैर फिसलने से गड्ढे में गिरीं बच्चियां, एटा में सड़क हादसे में युवक की मौत

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

जालौन/एटा : आटा थाना क्षेत्र के करमेर-इटौरा मार्ग पर सड़क निर्माण के लिए खोदा गया गड्ढा दो मासूमों की मौत का कारण बन गया. गुरुवार को तगारेपुर गांव के पास पानी भरे गड्ढे में डूबकर दो सहेलियों की जान चली गई. दोनों घर से करीब 200 मीटर दूर खेल रही थीं.

इसी दौरान गड्ढे के किनारे मिट्टी में पैर फिसलने से दोनों पानी में जा गिरीं. उन्हें डूबता देख साथ मौजूद एक अन्य बच्ची ग्रामीणों को बुलाने दौड़ी, लेकिन जब तक लोग मौके पर पहुंचे, दोनों की मौत हो चुकी थी. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

सीओ सदानंद सिंह ने बताया कि दोनों बच्चियों की मौत पानी में डूबने से हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.



जानकारी के मुताबिक, तगारेपुर निवासी निक्की (7) पुत्री कमलेश उर्फ कल्लू और पूर्वी (8) पुत्री शशिकांत आपस में सहेलियां थीं. दोनों के घर आमने-सामने हैं. गुरुवार को दोनों घर से करीब 200 मीटर दूर खेलने गई थीं. इसी दौरान करमेर-इटौरा मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए जेसीबी से सड़क के दोनों ओर मिट्टी की खुदाई कराई गई थी. निकली हुई मिट्टी खेतों में डाल दी गई, जबकि सड़क किनारे पांच से छह फीट गहरा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया, इनमें आस-पास के खेतों का पानी भर गया था.