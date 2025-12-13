ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार के दो साल: मंत्रियों ने गिनाए सरकार के विकास कार्य, कांग्रेस पर साधा निशाना

राजस्थान सरकार के दो साल पूरे होने पर उदयपुर में हेमंत मीणा और डीडवाना में कन्हैयालाल चौधरी ने सरकार के कार्यों के बारे में बताया.

Rajasthan government two year
उदयपुर में हेमंत मीणा ने की प्रेस वार्ता (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 13, 2025 at 3:18 PM IST

उदयपुर/डीडवाना: राजस्थान सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने शुक्रवार को उदयपुर में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बीते दो वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा उदयपुर जिले में कराए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. वहीं, डीडवाना में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भजनलाल शर्मा सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश किया.

मंत्री मीणा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता रही है कि समाज के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और इसी उद्देश्य से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान में विकास की रफ्तार तेज हुई है. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक कार्य हुए हैं. उदयपुर जिले में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिल रहा है. सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है.

मंत्री हेमंत मीणा (ETV Bharat Udaipur)

प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल आयोजन: युवाओं को रोजगार देने के संदर्भ में मंत्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं. बीते दो वर्षों में हजारों बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं. विशेष रूप से उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने बिना किसी पेपर लीक के कई प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल आयोजन किया है, जिससे युवाओं का सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है. पारदर्शिता और निष्पक्षता सरकार की प्रमुख पहचान बनी है.

कांग्रेस पर साधा निशाना: कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए हेमंत मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते-करते कई बार देश का ही विरोध करने लगती है. उन्होंने कहा कि देश की जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और सही-गलत के बीच फर्क करना जानती है. मंत्री मीणा ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी जनता प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी और सरकार जनसेवा के इसी मार्ग पर आगे बढ़ती रहेगी.

कन्हैयालाल चौधरी ने डीडवाना में वितरित किए हेलमेट
कन्हैयालाल चौधरी ने डीडवाना में वितरित किए हेलमेट (ETV Bharat Deedwana)

डीडवाना पहुंचे कन्हैयालाल चौधरी: प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज डीडवाना जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान भजनलाल शर्मा सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डीडवाना में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शिरकत की. उन्होंने 43 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बाइक चालकों को हेलमेट वितरित कर वाहन रैली को भी हरी झंडी दिखाई.

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भजनलाल शर्मा सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन दो वर्षों में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं. मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये विकास रथ हर विधानसभा में जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे.

