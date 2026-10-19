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हरियाणा सरकार के दो सालः कांग्रेस का बड़ा प्लान, पार्टी के बड़े नेता करेंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्यक्रम

हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः एक तरफ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अपने दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा चुके हैं, वहीं प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रेसवार्ता करने का रोड मैप बना चुकी है. इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज्य भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश की बीजेपी सरकार के दो साल के कुशासन, टूटे वादे और जनविरोधी नीतियों को उजागर करेंगे. इसके लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगाई है.