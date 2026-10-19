हरियाणा सरकार के दो सालः कांग्रेस का बड़ा प्लान, पार्टी के बड़े नेता करेंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ कार्यक्रम
हरियाणा सरकार के दो साल के कार्यकाल के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस का बड़ा प्लान.
Published : October 19, 2026 at 3:41 PM IST
चंडीगढ़ः एक तरफ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अपने दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा चुके हैं, वहीं प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रेसवार्ता करने का रोड मैप बना चुकी है. इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज्य भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश की बीजेपी सरकार के दो साल के कुशासन, टूटे वादे और जनविरोधी नीतियों को उजागर करेंगे. इसके लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगाई है.
21 अक्टूबर को राज्यभर में प्रदर्शन की तैयारीः कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को राज्य भर में निर्धारित स्थानों पर प्रेस वार्ता करेंगे. ताकि सरकार की दो साल की विफलताओं को उजागर करेंगे. हरियाण कांग्रेस का कहना है कि "प्रदेश में समाज का हर वर्ग किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, छात्र और छोटे व्यापारी भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से परेशान है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है.
'सीएम विदेश दूसरे राज्यों की दौरे में व्यस्त हैं': प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि "लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. चोरी के जनादेश के बल पर सत्ता में आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की जनता की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह विफल रहे हैं. मुख्यमंत्री जनसमस्याओं को संबोधित करने के बजाय पर्यटन की आड़ में विदेश यात्राओं और पंजाब व बिहार समेत अन्य राज्यों के दौरे में व्यस्त हैं. हरियाणा की जनता जवाबदेही चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्य की समस्याओं से आंखें मूंदे हुए हैं." राज्य की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाले कुछ प्रमुख नारे भी कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए हैं. जो इस तरह से हैं-
- तृतीय कार्यकाल का दूसरा वर्ष, हरियाणा बेहाल!
- दो साल प्राथमिक सरकार के, हर वर्ग पर मार्च, हरियाणा बेहाल!
- सुपरस्टार सत्य का, दर्द जनता का, दो साल में हरियाणा बेहाल!
- दो साल का हिसाब दो, हरियाणा को जवाब दो!
- वादा बेशुमार, काम लाभ, हरियाणा बेहाल !
- बीजेपी के बारह साल, हरियाणा का बुरा हाल!
- कागजों में विकास, गरीबों की हालत बेहाल, दो साल में बीजेपी सरकार का यही हाल!