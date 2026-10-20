बिहार में 2 साल की मासूम से दरिंदगी, हालत गंभीर.. दुर्गा पूजा का मेला दिखाने ले गया था आरोपी
दरभंगा में रिश्तेदार के द्वार 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. DMCH में चल रहा इलाज. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : October 20, 2026 at 10:27 AM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र में दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि रिश्तेदार ने इस घटना को अंजाम दिया. बच्ची को गंभीर हालत में इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है.
आरोपी रिश्तेदार गिरफ्तार
मामला उजागर होते ही केवटी थाना पुलिस ने आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया है.
मेला घुमाने ले गया था रिश्तेदार
आरोपी केवटी थाना क्षेत्र का निवासी शनिवार की शाम अपने ससुराल आया था. उसने अपने साले की दो साल की बेटी को मेला घुमाने की बात कहकर गांव से करीब तीन-चार किलोमीटर दूर ले गया. देर रात तक वापस न लौटने पर परिवार वालों ने तलाश शुरू की. बाद में आरोपी बच्ची को लेकर लौटा, तब बच्ची की हालत खराब दिखी.
बच्ची का इलाज और रेफर
परिवार वालों ने पहले मुहम्मदपुर के निजी अस्पताल में इलाज करवाया, फिर बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया. वहां बच्ची का इलाज चल रहा है. अधिकारियों के अनुसार फिलहाल वह खतरे से बाहर है.
पुलिस जांच और एफएसएल टीम
सूचना मिलते ही केवटी थानाध्यक्ष राहुल कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल टीम सैम्पल एकत्र कर रही है. आरोपी से पूछताछ जारी है.
डीएसपी का बयान
सदर डीएसपी-2 शुभेन्द्र कुमार सुमन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को त्वरित कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.
"घटना की जानकारी मिलते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है. वहीं बच्ची को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है. वो फिलहाल खतरे से बाहर है."- शुभेन्द्र कुमार, सदर डीएसपी 2
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