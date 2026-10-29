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तालाब में मिला दो साल के एकांश का शव, बुधवार दोपहर से था लापता, परिवार में मातम

CHILD DEATH IN KARNAL ( ETV Bharat )

करनाल: सिंगड़ा गांव में जिस मासूम एकांश की सलामती के लिए पूरा परिवार रातभर दुआएं मांगता रहा. गुरुवार दोपहर उसकी मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया. बुधवार दोपहर से लापता दो साल के बच्चे का शव गांव के गंदे तालाब से बरामद हुआ. रातभर गोताखोरों ने तलाश की, लेकिन अंधेरे के कारण अभियान रोकना पड़ा. गुरुवार सुबह दोबारा शुरू हुई खोज के दौरान बच्चे का शव मिला. आखिर मासूम की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.

बुधवार दोपहर से लापता था एकांश: करनाल जिले के सिंगड़ा गांव में दो साल के एकांश के लापता होने से बुधवार दोपहर ही परिवार में बेचैनी फैल गई थी. बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस ने घर और आसपास के इलाके में तलाश अभियान चलाया. बच्चे को खोजने के लिए खोजी कुत्तों की टीम की भी मदद ली गई, लेकिन देर रात तक मासूम का कोई पता नहीं चल पाया. हर गुजरते घंटे के साथ परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही थी.