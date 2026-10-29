तालाब में मिला दो साल के एकांश का शव, बुधवार दोपहर से था लापता, परिवार में मातम
करनाल के सिंगड़ा गांव में 2 साल के एकांश का शव तालाब में मिला. एकांश बुधवार दोपहर से लापता था. परिवार में पसरा मातम.
Published : October 29, 2026 at 2:49 PM IST
करनाल: सिंगड़ा गांव में जिस मासूम एकांश की सलामती के लिए पूरा परिवार रातभर दुआएं मांगता रहा. गुरुवार दोपहर उसकी मौत की खबर ने सबको झकझोर दिया. बुधवार दोपहर से लापता दो साल के बच्चे का शव गांव के गंदे तालाब से बरामद हुआ. रातभर गोताखोरों ने तलाश की, लेकिन अंधेरे के कारण अभियान रोकना पड़ा. गुरुवार सुबह दोबारा शुरू हुई खोज के दौरान बच्चे का शव मिला. आखिर मासूम की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.
बुधवार दोपहर से लापता था एकांश: करनाल जिले के सिंगड़ा गांव में दो साल के एकांश के लापता होने से बुधवार दोपहर ही परिवार में बेचैनी फैल गई थी. बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस ने घर और आसपास के इलाके में तलाश अभियान चलाया. बच्चे को खोजने के लिए खोजी कुत्तों की टीम की भी मदद ली गई, लेकिन देर रात तक मासूम का कोई पता नहीं चल पाया. हर गुजरते घंटे के साथ परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही थी.
तालाब में गिरने की आशंका: परिजनों को आशंका थी कि घर के पास बने जोहड़ में कहीं एकांश गिर तो नहीं गया. इसी आशंका के चलते गोताखोर प्रगट सिंह को बुलाया गया. रात करीब 11 बजे तालाब में बच्चे की तलाश शुरू की गई और गोताखोर देर रात 12 बजे तक पानी में खोजबीन करते रहे. हालांकि, अंधेरा अधिक होने और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण तालाब के कुछ हिस्सों की तलाशी नहीं हो सकी. रात में अभियान रोकना पड़ा, लेकिन परिवार की उम्मीदें सुबह तक टिकी रहीं.
तालाब में दिखाई दिया मासूम का हाथ: गुरुवार सुबह होते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम ने दोबारा सर्च अभियान शुरू किया. पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाते रहे. इसी दौरान डीएसपी संदीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे. सुबह तालाब के उस हिस्से में तलाश की गई, जहां रात को खोजबीन नहीं हो पाई थी. इसी दौरान गोताखोर को पानी में बच्चे का हाथ दिखाई दिया. इसके बाद एकांश के शव को बाहर निकाला गया. जिस बच्चे को खोजने के लिए रातभर मशक्कत चलती रही, उसके शव मिलने की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा मौत का राज: डीएसपी संदीप कुमार के अनुसार, बच्चे की तलाश के लिए रात से ही पुलिस और गोताखोरों की टीमें अभियान चला रही थीं. शव बरामद होने के बाद उसे कब्जे में लेकर करनाल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम क्राइम टीम और मेडिकल बोर्ड की देखरेख में करवाया जाएगा. इसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. फिलहाल बच्चे की मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हैं. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति साफ हो सकेगी.
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