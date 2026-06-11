बिजनौर में रसगुल्ला खाने से दो साल के बच्चे की मौत, फूड पॉइजनिंग से चार बीमार
रसगुल्ला शादी समारोह से लाया गया था. जिसे परिवार और पड़ोसियों को दिया गया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 8:33 PM IST
बिजनौर : नांगल थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव में शादी समारोह से लाए गए रसगुल्ले खाने से कई लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. जबकि दो वर्षीय मासूम की मौत हो गई. एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है.
गांव निवासी सुधा देवी दौलतपुर गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गई थीं. समारोह समाप्त होने के पांच दिन बाद वह वहां से बचे हुए रसगुल्ले अपने घर ले आईं. उन्होंने मिठाई परिवार के लोगों को खिलाई और कुछ रसगुल्ले पड़ोसियों को भी बांट दिए.
मिठाई खाने के कुछ समय बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. परिवार के कई सदस्यों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई. देखते ही देखते एक के बाद एक लोग बीमार पड़ने लगे. परिजनों में अफरा-तफरी मच गई.
सबसे ज्यादा असर राजीव के परिवार पर पड़ा. उनके दो वर्षीय पुत्र देव कुमार की हालत गंभीर हो गई. परिजन उसे उपचार के लिए डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, लेकिन मासूम की मौत हो गई.
वहीं राजीव की बेटी पल्लवी की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. परिवार के अन्य सदस्य भी फूड प्वाइजनिंग की चपेट में आए हैं. राजीव के भाई सोनू का परिवार भी प्रभावित हुआ है.
सोनू के छह वर्षीय पुत्र ऋतिक की तबीयत बिगड़ गई. इसके अलावा पड़ोसी संदीप की पत्नी नीतू और उनके पुत्र वंश भी बीमार पड़ गए. हालांकि उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है और वे खतरे से बाहर हैं.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. नजीबाबाद क्षेत्राधिकारी आकांक्षा गौतम भी गांव पहुंचीं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. क्षेत्राधिकारी आकांक्षा गौतम ने कहा, पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मिठाई किस कारण दूषित हुई.
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