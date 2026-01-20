ETV Bharat / state

हापुड़ में कार से कुचलकर दो साल की मासूम की मौत; घटना CCTV में कैद, कार चालक की तलाश जारी

कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़ : जिले में गढ़ कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर करीब चार बजे कार से कुचल एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी कार सवार मौके से फरार हो गया. बच्ची को कुचलने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है. मृतक मासूम बच्ची के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला जनपद हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र का है. तीर्थ नगरी बृजघाट निवासी गंगाराम की मासूम बच्ची (2) लाडो अपनी माता पुष्पा के साथ मंगलवार को फव्वारा चौक पर खड़ी थी. इस दौरान कार चालक ने बच्ची को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया. परिजन मासूम को अस्पताल ले गये, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहरा मचा है. कार से मासूम को कुचलने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश कर रही है.

इस मामले में गढ़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि कार से कुचलने के कारण मासूम बच्ची की मौत हो गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला

TAGGED:

HAPUR NEWS
INNOCENT CHILD DIES IN HAPUR
GIRL CRUSHED BY CAR IN HAPUR
ROAD ACCIDENT IN HAPUR
HAPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.