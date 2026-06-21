ETV Bharat / state

टॉफी का लालच, बर्बर पिटाई और जले हुए होंठ... ढाई साल के मासूम के साथ रूह कंपा देने वाली दरिंदगी

जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति, बच्चे को रिक्शा में ले जाता दिखाई दे रहा है.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हापुड़ : हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में मानवता को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ढाई वर्षीय बच्चे को आरोपी ने टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया, वहां उसके होंठ को बीड़ी से जला दिया. फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की औैर उसे जान से मारने की धमकी दी. शाम को बच्चे के घर पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ. फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है. इधर घटना के बाद से परिवार सदमे में है.

ढाई साल के मासूम के साथ रूह कंपा देने वाली दरिंदगी (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, पुलिस को दी गई तहरीर में बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि 18 जून को वह और उसकी पत्नी काम पर गए हुए थे. इसी दौरान थाना हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला मजीदपुरा निवासी उसका साढ़ू नदीम घर पहुंचा और मासूम को अपने साथ ले गया. शाम को घर लौटने पर बच्चे ने परिजनों को बताया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके होंठ को बीड़ी से जला दिया गया.

तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि बच्चे को डराया-धमकाया गया और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति बच्चे को रिक्शा में ले जाता दिखाई दे रहा है.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- स्वाद भी, सेहत भी! गोरखपुर आम महोत्सव में इस 'शुगर-फ्री' आम ने लूटी महफिल

TAGGED:

HAPUR NEWS
CHILD BRUTALLY BEATEN IN HAPUR
CHILD BEATEN
CRIME IN HAPUR
CHILD BRUTALLY BEATEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.