ETV Bharat / state

गाजियाबाद: मोदीनगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी भीषण आग, दो मजदूर झुलसे

अग्निशमन विभाग की टीम ने फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया.

मोदीनगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा
मोदीनगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 8, 2025 at 8:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार को दर्दनाक हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री के बॉयलर में मेंटेनेंस का काम चल रहा था. अचानक बॉयलर में लीकेज होने से आग लग गई, जो कुछ ही देर में फैक्ट्री में फैल गई. आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में काम कर रहे दो मजदूर बुरी तरह आग में झुलस गए.

स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने का काम शुरू किया गया और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई. अग्निशमन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीमों ने आग पर काबू पाया.

मोदीनगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा (ETV Bharat)

बता दें कि घायल दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं. अरविंद बिहार के समस्तीपुर निवासी हैं, जबकि जगदीप बेगूसराय का रहने वाला है. दोनों को इलाज के लिए मोदीनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अग्निकांड में अरविंद गंभीर रूप से झुलस गया है. जिसे मोदीनगर के निजी अस्पताल से उपचार के लिए मेरठ रेफर किया गया है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, फायर स्टेशन मोदीनगर पर शाम 4:17 पर सूचना प्राप्त हुई कि सिखेड़ा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई. तत्काल दो फायर टेंडर फायर सुरक्षा अधिकारी के साथ घटनास्थल पर भेजे गए. फैक्ट्री में लगे बॉयलर के पास आग फैली हुई थी.

राहुल पाल ने आगे बताया, कि तकरीबन घंटे भर की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीमों द्वारा आग पर काबू पाया गया. बॉयलर में मेंटेनेंस का काम चल रहा था. दो मजदूर काम कर रहे थे. बॉयलर में लीकेज होने के कारण अचानक आग लग गई, जो कुछ ही देर में पूरे फ्लोर पर फैल गई. फिलहाल अग्निशमन विभाग द्वारा जांच की जा रही है कि फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं.

ये भी पढ़ें:

  1. 10 दिन पहले ही काम की तलाश में युवक आया था दिल्ली, रिठाला की आग ने छीन ली जिंदगी
  2. दिल्ली के रिठाला में आग से कोहराम, सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख; एक की मौत
  3. दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां
  4. RAU'S कोचिंग सेंटर हादसा: दिल्ली फायर सर्विस के दो अधिकारियों पर कार्रवाई, LG ने विभागीय जांच को दी मंजूरी

TAGGED:

GHAZIABAD FIRE IN FACTORY
GHAZIABAD FIRE
GHAZIABAD BOILER EXPLOSION
BOILER EXPLOSION IN GHAZIABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.