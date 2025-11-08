ETV Bharat / state

गाजियाबाद: मोदीनगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी भीषण आग, दो मजदूर झुलसे

मोदीनगर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा ( ETV Bharat )

स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने का काम शुरू किया गया और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई. अग्निशमन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीमों ने आग पर काबू पाया.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार को दर्दनाक हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री के बॉयलर में मेंटेनेंस का काम चल रहा था. अचानक बॉयलर में लीकेज होने से आग लग गई, जो कुछ ही देर में फैक्ट्री में फैल गई. आग की चपेट में आने से फैक्ट्री में काम कर रहे दो मजदूर बुरी तरह आग में झुलस गए.

बता दें कि घायल दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले हैं. अरविंद बिहार के समस्तीपुर निवासी हैं, जबकि जगदीप बेगूसराय का रहने वाला है. दोनों को इलाज के लिए मोदीनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अग्निकांड में अरविंद गंभीर रूप से झुलस गया है. जिसे मोदीनगर के निजी अस्पताल से उपचार के लिए मेरठ रेफर किया गया है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, फायर स्टेशन मोदीनगर पर शाम 4:17 पर सूचना प्राप्त हुई कि सिखेड़ा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई. तत्काल दो फायर टेंडर फायर सुरक्षा अधिकारी के साथ घटनास्थल पर भेजे गए. फैक्ट्री में लगे बॉयलर के पास आग फैली हुई थी.

राहुल पाल ने आगे बताया, कि तकरीबन घंटे भर की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीमों द्वारा आग पर काबू पाया गया. बॉयलर में मेंटेनेंस का काम चल रहा था. दो मजदूर काम कर रहे थे. बॉयलर में लीकेज होने के कारण अचानक आग लग गई, जो कुछ ही देर में पूरे फ्लोर पर फैल गई. फिलहाल अग्निशमन विभाग द्वारा जांच की जा रही है कि फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं.

