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धनबाद के पाथरडीह कोल वाशरी में वेल्डिंग मशीन में ब्लास्ट, दो मजदूर झुलसे

धनबाद के पाथरडीह कोल वाशरी में वेल्डिंग मशीन ब्लास्ट में झुलसे दो मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

TWO WORKERS SUFFERED BURNS
झुलसे मजदूरों का इलाज जारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 3:39 PM IST

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धनबाद: जिले के पाथरडीह कोल वाशरी में वेल्डिंग के दौरान अचानक मशीन में ब्लास्ट होने से तीन मजदूर घायल हो गए. हादसे में वेल्डर दिलीप यादव और हेल्पर अमर महतो गंभीर रूप से झुलस गए. दोनों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद वाशरी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

काम के दौरान हुआ ब्लास्ट

जानकारी के मुताबिक, पाथरडीह कोल वाशरी में एसीबी कंपनी के मजदूर वेल्डिंग का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक वेल्डिंग मशीन में तेज धमाका हुआ. इसकी चपेट में आने से दिलीप यादव और अमर महतो झुलस गए जबकि एक अन्य मजदूर को भी चोट लगी है.

वेल्डिंग मशीन में ब्लास्ट से दो मजदूर झुलसे (ETV Bharat)

झुलसे मजदूरों का SNMMCH में इलाज

हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को स्थानीय नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दिलीप यादव और अमर महतो की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें SNMMCH धनबाद रेफर कर दिया गया है. फिलहाल दोनों का इलाज जारी है.

परिजनों का कंपनी प्रबंधन को लेकर आक्रोश

वहीं घटना के बाद मजदूरों में नाराजगी देखी गई. मजदूरों और स्थानीय लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के बिना मजदूरों से काम कराया जा रहा था. हालांकि, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

मजदूरों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

घटना के बाद वाशरी में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों और मजदूरों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर हादसे की वजह सामने लाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

घटना की सूचना मिलने बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी लेकिन तब तक कंपनी के लोग घायलों को SNMMCH लेज जाने के लिए रवाना हो चुके थे. घायलों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी: बिट्टू कुमार, थाना प्रभारी, पाथरडीह

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