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मकान की दूसरी मंजिल की छत गिरी, ठेकेदार समेत दो श्रमिक घायल

घायल पक्ष की ओर से फिलहाल पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है. हालांकि, पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

roof of a house collapses in Ajmer
अजमेर में टूटी छत (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 1, 2026 at 5:58 PM IST

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अजमेर: शहर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में स्थित काली ढाणी में निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल की छत गिरने से तीन मजदूर जख्मी हो गए. इस हादसे के बाद लोगों ने मलबे में दबे ठेकेदार और दो मजदूरों को बाहर निकालकर जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है.

मकान मालकिन इंद्रा देवी ने बताया कि ऊपर की मंजिल पर टाइल लगाने के लिए मजदूर बजरी और सीमेंट का मसाला बना रहे थे, वहीं ठेकेदार बाथरूम में था. उन्होंने बताया कि वह चाय देने के लिए सीढ़ियों से ऊपर गई थी. इस दौरान वह भीतर न जाकर चाय सीढ़ियों से ही मजदूरों को पकड़ाकर वापस लौट गई. वह आने वाले परिजन को चाय पकड़ा रही थी, तभी एक परिजन ने कहा कि ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही है. निचली मंजिल से सभी ने बाहर आकर देखा तो मकान की ऊपरी मंजिल की छत भरभराकर गिर गई. मलबे में ठेकेदार और दो मजदूर दबकर जख्मी हो गए.

मकान की दूसरी मंजिल की छत गिरी (ETV Bharat Ajmer)

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छत गिरने के बाद आस-पास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. तत्काल ठेकेदार और दो मजदूरों को बाहर निकाला गया और उन्हें जेएलएन अस्पताल ले जाया गया. तीनों को काफी चोटें आई हैं. मकान मालिक इंद्रा देवी ने कहा कि इस हादसे में किसी की गलती नहीं है.

हादसे के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है. अलवर गेट थाना पुलिस को हादसे की सूचना दे दी गई है, लेकिन घायल पक्ष की ओर से फिलहाल पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है. अलवर गेट थाने में एएसआई अजय मीणा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच कर मौका मुआयना किया गया है. घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. दूसरी मंजिल पर बाथरूम बनाया जा रहा था, इस दौरान हादसा हुआ है. फिलहाल, किसी की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

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POLICE INVESTIGATING MATTER
ROOF OF A HOUSE COLLAPSES IN AJMER

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