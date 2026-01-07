ETV Bharat / state

भीलवाड़ा की कपड़ा फैक्ट्री में अचेत मिले दो श्रमिक, अस्पताल में तोड़ा दम, साथी मजदूरों का मुआवजे के लिए प्रदर्शन

भीलवाड़ा: चित्तौड़गढ़-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजसिंहपुरा के निकट कपड़ा फैक्ट्री में बुधवार को हादसा हो गया. फैक्ट्री में बॉयलर के पास दो श्रमिक अचेत मिले, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है. प्रथम दृष्टया फैक्ट्री के बॉयलर से निकली जहरीली गैस को हादसे का कारण माना जा रहा है. इधर, हादसे से श्रमिकों में रोष फैल गया. श्रमिकों ने मुआवजे की मांग लेकर प्रदर्शन किया.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मांडल थाना क्षेत्र के रायसिंहपुरा के निकट कपड़ा फैक्ट्री में बॉयलर के पास आसींद के जिद्रास के गजानंद गाडरी (25) पुत्र रामचंद्र और कमलेश गुर्जर (24) पुत्र जीवराज गुर्जर बुधवार को अचेत मिले. पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और अन्य श्रमिकों की मदद से दोनों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल ले गए.

पढ़ें:श्रमिक की मौत पर बवाल, पुलिस जाब्ता तैनात, जानिए पूरा मामला