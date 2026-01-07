ETV Bharat / state

भीलवाड़ा की कपड़ा फैक्ट्री में अचेत मिले दो श्रमिक, अस्पताल में तोड़ा दम, साथी मजदूरों का मुआवजे के लिए प्रदर्शन

प्रथम दृष्टया फैक्ट्री के बॉयलर से निकली जहरीली गैस को हादसे का कारण माना जा रहा है.

unconscious workers were immediately taken to the hospital
अचेत श्रमिकों को तुरंत अस्पताल ले गए (Photo: Bhilwara Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 7, 2026 at 12:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: चित्तौड़गढ़-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजसिंहपुरा के निकट कपड़ा फैक्ट्री में बुधवार को हादसा हो गया. फैक्ट्री में बॉयलर के पास दो श्रमिक अचेत मिले, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है. प्रथम दृष्टया फैक्ट्री के बॉयलर से निकली जहरीली गैस को हादसे का कारण माना जा रहा है. इधर, हादसे से श्रमिकों में रोष फैल गया. श्रमिकों ने मुआवजे की मांग लेकर प्रदर्शन किया.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मांडल थाना क्षेत्र के रायसिंहपुरा के निकट कपड़ा फैक्ट्री में बॉयलर के पास आसींद के जिद्रास के गजानंद गाडरी (25) पुत्र रामचंद्र और कमलेश गुर्जर (24) पुत्र जीवराज गुर्जर बुधवार को अचेत मिले. पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और अन्य श्रमिकों की मदद से दोनों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल ले गए.

पढ़ें:श्रमिक की मौत पर बवाल, पुलिस जाब्ता तैनात, जानिए पूरा मामला

यहां इलाज के दौरान गजानंद व कमलेश ने दम तोड़ दिया. दोनों शव एमजीएच की मोर्चरी में रखवाए. यहां श्रमिकों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस एवं प्रशासन ने समझाइश की. एसपी ने कहा कि दोनों श्रमिकों की मौत की जांच की जा रही है. इनकी मौत जहरीली गैस या करंट या अन्य वजह से हुई, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

पढ़ें:इलाज के दौरान श्रमिक की मौत, धरने पर बैठे परिजन

TAGGED:

ACCIDENT AT A FACTORY IN BHILWARA
2 FACTORY WORKERS DIED IN HOSPITAL
WORKERS PROTEST FOR COMPENSATION
हादसे से श्रमिकों में रोष
TWO WORKERS DEAD IN TEXTILE FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.