छतरपुर में दर्दनाक हादसा, वाटर टैंकर में पेंट करते समय दम घुटने से दो मजदूरों की मौत
छतरपुर के गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र का मामला. पुलिस ने कहा, पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगा मौत के सही कारणों का खुलासा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 10:59 PM IST
छतरपुर: छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पानी के खाली टैंकर के अंदर दम घुटने से दो युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान गुलाब अनुरागी (22) और अरमान खान (23) निवासी महाराजपुर थाना इलाके के रूप में हुई है. घटना का पता तब चला जब दोनों युवक टैंकर के अंदर बेहोशी की हालत में पड़े मिले.
छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र का मामला
मौके पर मौजूद वेल्डिंग गैराज संचालक सचिन पटेल ने दोनों को बाहर निकालकर अपने वाहन से छतरपुर के महोबा रोड स्थित मिशन अस्पताल (क्रिश्चियन हॉस्पिटल) पहुंचाया. वहां से निजी एंबुलेंस के जरिए दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं मृतक अरमान के भाई सलमान ने आरोप लगाया कि उन्हें फोन कर बताया गया था कि सड़क दुर्घटना हुई है. लेकिन जब वे गैराज पहुंचे तो वहां दोनों युवक टैंकर के अंदर एक-दूसरे के ऊपर गिरे पड़े मिले.
पुलिस ने शुरू की जांच, पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगा मौत के सही कारणों का खुलासा
मृतक गुलाब पेंटिंग का काम करता था और उसी गैराज में टैंकर के अंदर पेंटिंग कर रहा था. दोनों शवों को जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया है. रविवार को पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. गढ़ीमलहरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने कहा, प्रथम दृष्ट्या दम घुटने से हुई लगती है मौत
मृतक गुलाब के भाई मूलचंद ने बताया, मेरे पास फोन आया था कि जल्दी आ जाओ तुम्हारा भाई और एक लड़का दोनों की हालत ठीक नहीं है. जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला उन्हें जिला हॉस्पिटल ले जाया गया है. वहां पहुंचने पर पता चला कि दोनों की मौत हो गई. वहीं मामले में गढ़ीमलहरा थाना प्रभारी रीता सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मौत टैंकर में पेंट करते समय दम घुटने से हुई लगती है. पोस्टमॉर्टम के बाद ही स्पष्ट कारण पता चल सकेगा. मामले में जांच और कार्रवाई जारी है.