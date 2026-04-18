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छतरपुर में दर्दनाक हादसा, वाटर टैंकर में पेंट करते समय दम घुटने से दो मजदूरों की मौत

छतरपुर में दो मजदूरों की दम घुटने से मौत ( ETV Bharat )

छतरपुर: छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पानी के खाली टैंकर के अंदर दम घुटने से दो युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान गुलाब अनुरागी (22) और अरमान खान (23) निवासी महाराजपुर थाना इलाके के रूप में हुई है. घटना का पता तब चला जब दोनों युवक टैंकर के अंदर बेहोशी की हालत में पड़े मिले. छतरपुर जिले के गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र का मामला मौके पर मौजूद वेल्डिंग गैराज संचालक सचिन पटेल ने दोनों को बाहर निकालकर अपने वाहन से छतरपुर के महोबा रोड स्थित मिशन अस्पताल (क्रिश्चियन हॉस्पिटल) पहुंचाया. वहां से निजी एंबुलेंस के जरिए दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं मृतक अरमान के भाई सलमान ने आरोप लगाया कि उन्हें फोन कर बताया गया था कि सड़क दुर्घटना हुई है. लेकिन जब वे गैराज पहुंचे तो वहां दोनों युवक टैंकर के अंदर एक-दूसरे के ऊपर गिरे पड़े मिले. पुलिस ने शुरू की जांच, पोस्टमार्टम के बाद हो सकेगा मौत के सही कारणों का खुलासा