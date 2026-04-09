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जौनपुर में PNG गैस पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान हादसा; मिट्टी धंसने से दो मजदूरों की मौत

एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

जौनपुर में PNG गैस पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान हादसा.
जौनपुर में PNG गैस पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 6:52 AM IST

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जौनपुर: PNG गैस पाइपलाइन की मरम्मत के दौरान मिट्टी धंसने से दो मजदूरों की मौत हो गई है. एक मजदूर अभी भी फंसा है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. यह हादसा केराकत कोतवाली थाना क्षेत्र के देवकली बाजार स्थित चौकिया शिवालय के पास बुधवार देर रात की है.

एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलते ही तत्काल राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में मिट्टी धंसने को हादसे का कारण माना जा रहा है, वहीं पूरे मामले की जांच जारी है.

केराकत सीओ अजीत कुमार रजक. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे हुआ हादसा: केराकत सीओ अजीत कुमार रजक ने बताया कि मृतकों की पहचान निरंजन कुमार महतो (32) और प्रिंस कुमार (20) निवासी मुजफ्फरपुर, बिहार के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि दोनों मजदूर PNG पाइपलाइन में हुए लीकेज को ठीक करने के लिए गड्ढे के अंदर वेल्डिंग कर रहे थे.

इसी दौरान मिट्टी धंस गई और यह मजदूर उसमें दब गए. हादसे की सूचना मिलते ही केराकत कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

वहां डॉक्टर ने दोनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया है. इनके तीसरे साथी के भी मिट्टी में दबे होने की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन तीसरे साथी का पता नहीं चल सका है.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी: वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरम्मत काम के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे. इसकी वजह से यह हादसा हुआ है. वहां गड्ढा काफी गहरा था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी.

30 फीट का गहरा गड्ढा: जानकारी के मुताबिक, केराकत कोतवाली के मुक्तिगंज देवकली बाजार के शिवालय के पास गैस पाइपलाइन करीब 30 फीट गहरे गड्ढे में है. इसी पाइपलाइन की मरम्मत और वेल्डिंग का काम चल रहा था.

इसी दौरान अचानक ऊपर से मिट्टी भरभराकर गिर पड़ी, जिससे नीचे काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए. घटना इतनी अचानक हुई कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला.

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