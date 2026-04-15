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ना गैस मास्क, ना सुरक्षा किट, सीवर में उतरते ही दो मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर

नूंह में सीवर की सफाई के दौरान दो कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती.

Two Workers Died During Sewer Cleaning in Nuh
Two Workers Died During Sewer Cleaning in Nuh (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 7:30 AM IST

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नूंह: मंगलवार को फिरोजपुर झिरका शहर में सीवर लाइन की सफाई का काम चल रहा था. इसी दौरान तीन कर्मचारी सीवर के अंदर उतरे, लेकिन कुछ ही देर में जहरीली गैस के कारण उनका दम घुटने लगा. आसपास मौजूद लोगों ने जब स्थिति बिगड़ती देखी, तो तुरंत उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की. हालांकि, तब तक दो कर्मचारियों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. तीसरे कर्मचारी को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

सुरक्षा इंतजामों की कमी पर उठे सवाल: इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखा गया. लोगों का कहना है कि कर्मचारियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ही सीवर में उतार दिया गया था. ना तो उन्हें गैस मास्क दिए गए और ना ही कोई अन्य जरूरी सुरक्षा किट. ऐसे में जहरीली गैस का असर सीधे उनके शरीर पर पड़ा, जिससे ये हादसा हुआ. लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे सीधी लापरवाही बताया है.

ठेकेदार फरार, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश: बताया जा रहा है कि सीवर सफाई का काम एक ठेकेदार को दिया गया था. हादसे के बाद वो मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया. स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर काम सही तरीके से और नियमों के तहत कराया जाता, तो शायद ये हादसा टल सकता था. अब लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस जांच में जुटी, कार्रवाई का भरोसा: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मृतकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. फिरोजपुर झिरका डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि "तीन मजदूर सीवर की सफाई कर रहे थे, जिनमें से दो की जान चली गई. एक अस्पताल में भर्ती है. ठेकेदार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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