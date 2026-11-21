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लातेहार में बरवाडीह रेलवे स्टेशन के पास हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत

लातेहारः जिला में बरवाडीह रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे दो मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए. इस दुर्घटना में दोनों मजदूरों की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे की टीम और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है. डीएसपी वीरेंद्र कुमार राम ने घटना की पुष्टि की.

दरअसल, बरवाडीह थाना क्षेत्र के बरवाडीह रेलवे स्टेशन और उक्कामाड़ के बीच रेलवे लाइन पर पोल संख्या 254/26-28 के पास मजदूर रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे. बताया जाता है कि इसी दौरान एक मालगाड़ी ट्रैक पर आ गई. अचानक मालगाड़ी को आता देखकर मजदूर भागने लगे पर मालगाड़ी की चपेट में दो मजदूर आ गए. जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई.

बताया जाता है कि दोनों मजदूर कटिहार के थे. फिलहाल पुलिस और रेलवे की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि मौसम खराब होने के कारण मजदूरों को मालगाड़ी की आवाज नहीं आई होगी. जब मालगाड़ी मजदूरों के करीब पहुंच गई होगी तो मजदूरों को भनक लगी होगी, पर तब तक काफी देर हो गई होगी.

इस संबंध में डीएसपी वीरेंद्र कुमार राम ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है. प्रारंभिक सूचना के अनुसार दोनों मृतक मजदूरी का काम करते थे. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है.

घटना के बाद कुछ देर के लिए रेलवे परिचालन रही बाधित

इस घटना के बाद लगभग आधे घंटे के लिए रेलवे परिचालन भी बाधित रही. बाद में रेलवे और पुलिस की टीम दोनों मृतक मजदूर के शव को रेलवे ट्रैक से हटकर रेलवे परिचालन को सामान्य कर दिया. बरवाडीह के सीनियर स्टेशन मास्टर अनिल द्विवेदी ने बताया कि दो मजदूरों की मौत की सूचना के बाद थोड़ी देर के लिए रेलवे ट्रैक पर परिचालन बाधित हुई थी पर बाद में लगभग 25 मिनट के बाद सामान्य कर दिया गया. उन्होंने बताया कि दोनों मजदूर रेलवे ट्रैक पर केबल का काम कर रहे थे.