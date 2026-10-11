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बोकारो के ESL प्लांट में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत, परिजनों का हंगामा

मृतक के परिजन ( Etv Bharat )

बोकारो: जिले के वेदांता ESL स्टील लिमिटेड प्लांट में गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई. इस घटना के बाद प्लांट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मृतकों की पहचान सोहन महतो, हजारीबाग निवासी और समीर अंसारी, धनबाद निवासी के रूप में हुई है. कंपनी की ओर से बताया गया है कि मृतकों में एक कंपनी का कर्मचारी और दूसरा बिजनेस पार्टनर का श्रमिक था. गैस की चपेट में आने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

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