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फरीदाबाद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बड़ा हादसा, जहरीली गैस से दो कर्मचारियों की मौत

जहरीली गैस से दो कर्मचारियों की मौत ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: शहर के जीवन नगर पार्ट-2 स्थित नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में सोमवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. दरअसल, टैंक के अंदर काम के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों कर्मचारी नीचे गिर गए. घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंच गए तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है. काम के दौरान हुआ हादसा:प्लांट ऑपरेटर शिवम ने बताया कि, "प्लांट में नियमित सफाई और रखरखाव का कार्य चल रहा था. इसी दौरान कर्मचारी आकाश सुरक्षा बेल्ट के सहारे टैंक के अंदर उतर रहा था. टैंक से निकल रही जहरीली गैस के प्रभाव से उसका संतुलन बिगड़ गया. वह नीचे जाने लगा और इसी बीच उसकी सेफ्टी बेल्ट भी टूट गई, जिससे वह सीधे टैंक में गिर गया." फरीदाबाद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बड़ा हादसा (ETV Bharat) साथी को बचाने उतरा अमन भी फंसा: प्लांट ऑपरेटर शिवम ने आगे कहा कि, "आकाश को टैंक में गिरता देख उसका साथी अमन उसे बचाने के लिए नीचे उतरा. हालांकि जहरीली गैस के कारण वह भी संतुलन खो बैठा और टैंक में गिर गया. इसके बाद तीसरा कर्मचारी विपिन भी दोनों को बचाने के लिए टैंक में उतरने लगा, लेकिन जहरीली गैस का असर महसूस होते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते उसे ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई."