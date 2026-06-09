फरीदाबाद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बड़ा हादसा, जहरीली गैस से दो कर्मचारियों की मौत
फरीदाबाद के एसटीपी टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई है.
Published : June 9, 2026 at 12:40 PM IST
फरीदाबाद: शहर के जीवन नगर पार्ट-2 स्थित नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में सोमवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. दरअसल, टैंक के अंदर काम के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों कर्मचारी नीचे गिर गए. घटना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंच गए तथा मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
काम के दौरान हुआ हादसा:प्लांट ऑपरेटर शिवम ने बताया कि, "प्लांट में नियमित सफाई और रखरखाव का कार्य चल रहा था. इसी दौरान कर्मचारी आकाश सुरक्षा बेल्ट के सहारे टैंक के अंदर उतर रहा था. टैंक से निकल रही जहरीली गैस के प्रभाव से उसका संतुलन बिगड़ गया. वह नीचे जाने लगा और इसी बीच उसकी सेफ्टी बेल्ट भी टूट गई, जिससे वह सीधे टैंक में गिर गया."
साथी को बचाने उतरा अमन भी फंसा: प्लांट ऑपरेटर शिवम ने आगे कहा कि, "आकाश को टैंक में गिरता देख उसका साथी अमन उसे बचाने के लिए नीचे उतरा. हालांकि जहरीली गैस के कारण वह भी संतुलन खो बैठा और टैंक में गिर गया. इसके बाद तीसरा कर्मचारी विपिन भी दोनों को बचाने के लिए टैंक में उतरने लगा, लेकिन जहरीली गैस का असर महसूस होते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने समय रहते उसे ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई."
रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाले गए शव: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. टीमों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद एक युवक के शव को बाहर निकाला गया, जबकि दूसरे युवक तक पहुंचने में अधिक समय लगा. बाद में उसका शव भी बरामद कर लिया गया. दूसरे शव को निकालने के लिए एसडीआरएफ टीम की भी मदद ली गई.
परिजनों में मचा कोहराम: हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मृतकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. लोगों ने आरोप लगाया कि प्लांट में सुरक्षा मानकों का पर्याप्त पालन नहीं किया गया, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
जांच के बाद होगी कार्रवाई: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि, "कर्मचारी सुबह टैंक में काम कर रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हुआ. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि सफाई कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं. जांच में यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
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