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दुमका पहुंचे दो मजदूरों के शव, गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे में गंवाई थी जान, आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से था ताल्लुक

गांव पहुंचे दो मजदूरों के शव ( Etv Bharat )

दुमका: रविवार को गुजरात से दो मजदूरों के शव दुमका पहुंचे. शव पहुंचते ही परिजनों के चीत्कार से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया. दरअसल, गुजरात के छत्राल में 3 दिन पहले एक कलर बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फटने से चार मजदूरों की मौत हो गई थीं, जिसमें दो दुमका के रामगढ़ प्रखंड के रहने वाले थे और रिश्ते में चचेरे भाई थे. दोनों का शव रविवार शाम उनके घर पहुंचा.

क्या है पूरा मामला