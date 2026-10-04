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दिल्ली के कालिंदी कुंज में वीडियो को लेकर ननद-भाभी में झगड़ा, कूदने के दौरान दोनों घायल

पुलिस और दमकल ( File Photo )

नई दिल्ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके से सामने आई एक घटना में पुलिस और दमकल विभाग की तत्परता से दो महिलाओं की जान बचाई गई. मामला खड्डा कॉलोनी का है, जहां 2 अक्टूबर को पुलिस को एक महिला के कमरे में खुद को बंद कर लेने की पीसीआर कॉल मिली थी.