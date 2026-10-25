औरैया में टैंकर की टक्कर से दो युवतियों की मौत, एक की हालत गंभीर
लखीमपुर खीरी में रेलवे ट्रैक पर युवक के शरीर का निचला हिस्सा मिलने से इलाके में सनसनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 4:32 PM IST
औरैया/लखीमपुर खीरी: सदर कोतवाली क्षेत्र में रविवार दोपहर तेज रफ्तार टैंकर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी. हादसे में दो युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल हो गई.
वहीं, लखीमपुर खीरी के छोटी उमरिया खुर्द गांव के पास रेलवे ट्रैक एक युवक के शरीर का निचला हिस्सा मिलने से इलाके में सनसनी है. मृतक की पहचान पचपेड़वा गांव निवासी राम मनोरथ राज पुत्र सोबरन लाल राज के रूप में हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
औरैया कोतवाली प्रभारी जितेंद्र तिवारी के अनुसार, रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे बाबरपुर अजीतमल निवासी बृजेश की पुत्री छाया और वर्षा अपने भाई रामू के साथ, जबकि मनीषा अपने भाई अनिकेत के साथ बाइक पर सवार होकर कही जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक टैंकर ने दोनों बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद सभी सड़क पर गिरकर घायल हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से औरैया के 50 शैया अस्पताल पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद छाया और मनीषा को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल वर्षा की नाजुक हालत को देखते हुए रेफर कर दिया.
इस संबंध में औरैया कोतवाली प्रभारी जितेंद्र तिवारी ने बताया कि हादसे में शामिल टैंकर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और दोनों युवतियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई कग जाएगी.
वहीं, दूसरी तरफ, लखीमपुर खीरी के छोटी उमरिया खुर्द गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक के शरीर का निचला हिस्सा मिलने से इलाके में सनसनी है. मृतक की पहचान पचपेड़वा गांव निवासी राम मनोरथ राज पुत्र सोबरन लाल राज के रूप में हुई है. युवक हरिद्वार में रहकर मजदूरी करता था और 13 अक्टूबर 2026 को अपनी ससुराल सीतापुर जिले के नकुरी गांव आया था.
मृतक के साले हरीश कुमार ने बताया कि राम मनोरथ रोज की तरह सुबह करीब साढ़े पांच बजे टहलने निकला था. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटा, तो परिजन उसकी तलाश में निकले. इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर भीड़ देखकर, जब वहां पहुंचे, तो राम मनोरथ का शव दो हिस्सों में कटा पड़ा था. इसके बाद परिजन शव का ऊपरी हिस्सा उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले आए.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और नकुरी गांव से शव के ऊपरी हिस्से को भी घटनास्थल पर मंगवाया. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और लखीमपुर खीरी से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई. फिलहाल, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है. या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.
ये भी पढ़ें: सुलतानपुर : पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत में बिहार के 2 लोगों की मौत, 7 घायल